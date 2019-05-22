TKP'den TMSF'ye açık mektup: Folkart 'Basmane Çukuru'nda vurgun mu yaptı?

İzmir'de 'Basmane Çukuru' olarak bilinen değerli kamu arazisinin 2016'da TMSF tarafından Sancak ailesine ait Folkart'a verilmesinin ardından, firmanın 30 ay içinde projeye başlamadığı için araziyi TMSF'ye iade etmesiyle başlayan tartışma büyüyor. TKP İzmir Kent Komitesi TMSF ve Folkart'a hitaben açık bir mektup yayımladı, Folkart'ın bir vurgun yapıp yapmadığını sordu.

İzmir'de halk arasında "Basmane Çukuru" olarak bilinen değerli kamu arazisini TMSF'den satın alan Sancak ailesine ait Folkart şirketi, sözleşmede belirtilen 30 aylık süre içerisinde yeni projeye başlamadığı için araziyi TMSF'ye iade etmişti.

Folkart'ın araziyi iade etmesi ve TMSF'den parasını geri almasıyla başlayan tartışmalar sürüyor.

10 MİLYON DOLARA ALIP 18 MİLYON DOLARA İADE Mİ ETTİ?

İddia şöyle: Sancak ailesine ait Folkart 2016'da "Basmane Çukuru" olarak bilinen değerli kamu arazisini TMSF'den 10 milyon dolar ödeyerek aldı. İhale sözleşmesinde öngörülen 30 aylık süre içerisinde projeye başlanmayınca, Folkart araziyi TMSF'ye iade etti. TMSF iade işlemleri kapsamında Folkart'a 10 milyon dolar (Folkart'ın ödediği peşinat) ve neye istinaden verildiği açıklanmayan 8 milyon doları geri ödedi. Böylece iade kararı sonrası 18 milyon dolar Folkart'ın hesabına geçmiş oldu.

TKP İZMİR KENT KOMİTESİ SORUYOR

İzmir'de günün konusu haline gelen bu gelişme, TKP Kent Komitesi tarafından gündeme getirildi.

TMSF ve Folkart'a hitaben açık bir mektup yayımlayan TKP İzmir Kent Komitesi, "Sözleşmenin iptalinden sonra TMSF tarafından Folkart’a yapılan ödemenin şekli, kimi sorular doğurmuştur. TMSF ve Folkart tarafından bu soruları açık yanıtlar verilmeli, TMSF ile Folkart arasında imzalanan tüm sözleşmeler, yapılan ödemeler belgeleri ile birlikte kamuoyuna açıklanmalıdır" dedi.

"TKP İzmir Kent Komitesi" imzasıyla yayımlanan açık mektup şöyle:

TMSF VE FOLKART'A AÇIK MEKTUP

13 Mayıs 2019 tarihinde, Livamine Madencilik A.Ş.’nin –FOLKART'ın– Basmane’deki Eski Garaj alanı için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile yapmış olduğu sözleşmeden çekildiği açıklamıştı. Dün ise TMSF tarafından Folkart’a ödeme yapıldığına ilişkin haberler basına yansıdı.

Haberlere göre, Folkart’a toplamda 18 milyon dolar ödenmişti. Ödemenin 10 milyon dolarlık kısmının, Folkart tarafından TMSF’ye verilen peşinat olduğu belirtilirken, geri kalan 8 milyon dolara dair bir açıklama yapılmıyordu.

- Folkart tarafından, TMSF’ye peşinat ödemesinin 28 Nisan 2016 tarihinde yapıldığı,

- Ödemenin yapıldığı tarihte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolar kurunun 2,8200 olduğu,

- Folkart’ın, 31 Mayıs 2017 tarihinde, kalan borcunu Türk Lirası ile ödenmek için TMSF’ye başvurduğu,

- Başvurunun TMSF tarafından kabul edildiği ve borcun 1 Kasım 2016 tarihli TCMB kuru olan 3,1037 TL üzerinden sabitlenerek Türk Lirası’na çevrildiği bilinmektedir.

Bu koşullarda, sözleşmenin iptalinden sonra TMSF tarafından Folkart’a yapılan ödemenin şekli, kimi sorular doğurmuştur. TMSF ve Folkart tarafından bu soruları açık yanıtlar verilmeli, TMSF ile Folkart arasında imzalanan tüm sözleşmeler, yapılan ödemeler belgeleri ile birlikte kamuoyuna açıklanmalıdır.

Folkart tarafından TMSF’ye yapılan ödemelerin tarihleri ve miktarları nedir?

Folkart tarafından yapılan ödemeler, dolar olarak mı yoksa Türk Lirası (TL) olarak mı gerçekleştirilmiştir?

Sözleşmenin iptali sonrasında, TMSF tarafından Folkart’a yapılan ödeme ne kadardır?

Peşinat dışında bir iade ya da ek bir ödeme yapılmış mıdır? Yapıldıysa, gerekçesi nedir?

TMSF tarafından Folkart’a yapılan iade ve ödemeler, dolar olarak mı yoksa Türk Lirası (TL) olarak mı gerçekleştirilmiştir?

TMSF tarafından Folkart’a yapılan ödeme Türk Lirası üzerinden gerçekleştirildi ise, hangi tarihli kur baz alınmıştır?

Folkart tarafından yapılan ödemeler ile TMSF tarafından Folkart’a yapılan iade ve ödemeler arasında bir fark varsa, farkın kaynağı nedir?

Folkart’ın, dolar/TL kurunun sabitlenmesi talebi 31 Mayıs 2017 tarihli olmasına karşın, neden 1 Kasım 2016 TCMB dolar kuru baz alınmıştır?

Ayrıca yıllardır üzeri örtülen aşağıdaki sorulara TMSF tarafından açıkça yanıt verilmesi gereklidir: