İyi ki doğdun, Che!

Arjantinli devrimci Ernesto 'Che' Guevara 90 yıl önce bugün dünyaya geldi. Küba Devrimi'nin önderleri arasında yer alan Che, Latin Amerika'nın ABD emperyalizminden kurtuluşu için çıktığı yolda, bir CIA operasyonuyla katledildi.

Dünya'nın en çok tanınan ve saygı duyulan siyasi figürlerinden biri olan Ernesto 'Che' Guevara 90 yıl önce bugün Arjantin'in Rosaria şehrinde doğdu.

Küba Devrimi'yle bütün dünyada devrimciliğin sembollerinden biri olan Che, milyonları etkiledi. 1959'da başarıya ulaşan Küba Devrimi'nden 3 yıl önce, Tıp Fakültesi'ni yeni bitirmiş genç bir doktor olarak Fidel Castro ve yoldaşlarının arasına katıldı

Fidel onun için "en eğitimli ve en iyi stratejist" diyordu ve onu devrimin komutanlarından biri yaptı. Che'nin de önderlerinden biri olduğu devrimci hareket, Küba'yı diktatörlükten ve ABD egemenliğinden kurtararak, emekçi sınıfları iktidara taşıdı.

Che, diktatörlüğe karşı dağlarda gerilla mücadelesi verirken dahi yoldaşlarına okumayı öğreten, civardaki köylerde halkı ücretsiz muayene eden ve insani nitelikleriyle öne çıkan bir komünistti.