Ankaralılar Ché ile koştu

Ankaralılar doğumunun 90. yılında Küba Devrimi’nin tarihsel liderlerinden büyük devrimci Ernesto Ché Guevara anısına koştu.

José Martí Küba Dostluk Derneği’nin çağrısıyla “Ché ile koşuyoruz” adıyla ODTÜ Eymir Gölü’nde 10km parkurda düzenlenen halk koşusuna ilgi büyüktü.

Koşuya Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Núñez de katıldı. Koşu sonunda Büyükelçi Núñez koşuya katılan herkese teşekkür ederken Ché Guevara’nın izinden gittiklerini, yeni kuşakları Ché’nin idealleri ile yetiştirdiklerini ve sosyalizmden asla ödün vermeyeceklerini aktardı.

Koşuda kadınlar kategorisinde Ayşen Aktaş birinci, Ece Saraoğlu ikinci, Elçin Özgür Büyükatalay üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Akın Kaygısız birinci, Sefa Het ikinci, Burak Yardımcı üçüncü oldu.

Koşuya destek vermek için gelen Bu Düzen Değişmeli Platformu Ankara bağımsız milletvekili adayı Ali Rıza Aydın Küba Büyükelçisi ve koşu katılımcıları ile sohbet etti.