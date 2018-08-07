Gebze Devlet Hastanesi inşaatında çalışan işçiler iş bıraktı

Gebze Devlet Hastanesi inşaatında çalışmakta olan işçiler, maaşlarını alamamaları sebebiyle iş bıraktı.

Toki ve Metag İnşaat ve Zeksan İnşaat ortaklığıyla yapımı devam eden Gebze Devlet Hastanesi inşaatında işçiler uzun süredir maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle dün itibariyle inşaat girişini kapatarak iş bıraktılar.

3 aydır maaş alamadıklarını belirten işçiler "Yarın için söz verdiler ödeme yapacaklarını söylediler ama tüm haklarımız vermeyecekler biliyoruz." diyerek güvensizliklerini ifade ettiler.

Daha önce de benzer durumlar yaşayan işçiler söz almalarına rağmen maaşlarını alamadıklarını, hatta bayramda dahi parasız kaldıklarını ve yine aynı durumu yaşamak istemediklerini söylediler. İşçiler maaş ve tazminat sözü verilmesine rağmen bunun sadece sözde olduğunu bildiklerini ve artık iş bırakmaktan başka çarelerinin kalmadığını ifade ettiler.

İşçiler arasında 4 yıldan 1 yıla kadar çalışan işçiler bulunuyor. Bir işçi geçen bayrama parasız girdiğini ve 3 aylığının içeride olduğunu ve yine aynı mağduriyeti yaşamak istemediğini söylüyor.

Haklarını arayan işçiler mağdur olduklarını ve yalnızca alınterinin karşılığını istediklerini belirttiler.

İşçiler "Çıkışımızı verdikleri andan itibaren bizi buraya sokmayacaklarını biliyoruz. Herkesin ihtiyacı, çoluğu çocuğu var. Bize mahkemenin yolunu gösteriyorlar. Şikâyet ettiğimizde de hâlâ orada çalışıyorsunuz diyor hukuk" diyen işçiler iş bırakmaktan başka yollarının kalmadığını söylediler.

İşçiler arasında taşeron ve kadrolu işçiler bulunuyor. Kapının önünde yaklaşık 20 işçi beklerken, inşaat içerisinde de bekleyen işçiler var. Seslerinin duyurulmasını ve destek istediklerini söyleyen işçiler haklarını alana kadar bulundukları yeri terk etmeyeceklerini ilan ettiler.