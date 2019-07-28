Fabrikada forkliftin çarptığı işçi yaşamını yitirdi

Patronların kâr hırsı yüzünden iş güvenliği önlemlerinin alınmaması işçilerin canına mal olmaya devam ediyor. Gaziantep’te 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Piramit Halı fabrikasında forkliftin çarptığı Mehmet Ali Kubat adlı işçi yaşamını yitirdi.

Gaziantep’te 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Piramit Halı’ya ait fabrikada çalışan Mehmet Ali Kubat forkliftin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

FORKLİFT YOLUNUN OLMAMASI TEHLİKELİ ÇALIŞMA KOŞULLARI YARATIYOR

Yoğun mesai ve uykusuzluğun sonucu olarak tekstil fabrikalarında işçiler fiziksel ve psikolojik olarak yıpranıyor. Aynı zamanda fabrikada forklift yolunun olmaması işçiler açısından tehlikeli çalışma koşulları yaratıyor. Düşük maliyetle alınabilecek önlemlerin patronların kâr hırsı yüzünden alınmaması işçilerin canına mal oluyor.

