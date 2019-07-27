İş cinayeti: Elektrik akımına kapılan bir işçi öldü, bir işçi yaralandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde elektrik hattında bakım çalışması yaptıkları sırada akıma kapılan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi, diğer işçi ise yaralandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir elektrik dağıtım şirketinde çalışan 2 işçi elektrik hattında bakım yaptıkları sırada akıma kapıldı. İşçilerden 24 yaşındaki Mehmet Eroğlu olay yerine yaşamını yitirdi. Yaralanan O.K. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. O.K.’nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Dağıtım şirketinin Emir Hacılı Mahallesi’ndeki bakım çalışması öncesinde planlı kesinti yaptığı öne sürüldü ancak işçilerin nasıl elektrik akımına kapıldıkları bilinmiyor.