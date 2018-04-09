Doğuş’a ‘dost’ çelmesi

Doğuş grubunun borçlarını çeviremez hale geldiği ve yeniden yapılandırma için bankalarla görüşmeye başladığı iddia edildi. Cirosunun üçte ikisini otomotiv sektöründen elde eden grubun, araç satışları 2017 yılında vergi düzenlemeleri sonucunda yüzde 15 düştü. Otomotivdeki performans kaybıyla birlikte siyasi iktidarla yakın ilişkilerinin yardımıyla üstlendiği büyük projelerin finansman yükünün taşınamaz hale geldiği öne sürülüyor.

Doğuş grubunun 23,5 milyar lira civarındaki borcu için bankalarla yeniden yapılandırma görüşmelerine başladığı iddia edildi. Grup tarafından kapsamlı bir borç yeniden yapılandırması olup olmadığına ilişkin bir değerlendirme yapılmazken “Bankalarla olan çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi normal seyrinde devam etmekte, proje finansman ve sendikasyon kredileri alma ve kapatma faaliyetlerimiz de sürmektedir” şeklinde bir açıklama yapıldı. Siyasi iktidarla yakın ilişkilerinin de yardımıyla enerji, turizm ve altyapı alanlarında büyük projeler üstlenen ve bunlar için önemli miktarda kredi kullanan grubun tökezlemesinde otomotiv sektöründeki vergi düzenlemelerinin etkili olduğu görülüyor.

Doğuş grubu 2002-2017 döneminde önemli satın almalar gerçekleştirdi. Grubun siyasi iktidarla kurduğu özel ilişkinin söz konusu satın almalardaki etkisi de zaman zaman kamuoyunda tartışıldı. Özellikle Haziran Direnişi sırasında Doğuş grubuna ait NTV’nin yayın politikası tepkilere neden olmuştu. İzleyen dönemde de Erdoğan ve siyasi iktidarla diğer geleneksel sermaye grupları ya da TÜSİAD arasında yer yer gerilim yaşanmasına rağmen Ferit Şahenk ilişkisi en istikrarlı sermayedarlardan biri oldu.

Turizm ve yiyecek-içecek sektörlerinde hem Türkiye’de hem de yurtdışında yeni alımlar ve yatırımlar yapan grubun özellikle Galataport ve enerji projeleri nedeniyle finansal sıkışlık yaşadığı öne sürülüyor. 2017 yılında 5,5 milyar dolar civarında cirosu olan grubun inşaat ve otomotiv dışındaki sektörlerden faaliyet karı elde edemediği, zarar yazıldığı görülürken, grubun toplam faaliyet karı 70 milyon dolar civarında gerçekleşti. 5,5 milyar dolarlık ciro ve düşük karlılıkla 6 milyar doları aşkın borcun çevrilmesinin güç olduğuna dikkat çekiliyor.

Büyük ölçekli enerji yatırımları, Galataport yatırımı, metro, demiryolu, otoyol projeleri başta olmak üzere üstlenilen kamu ihaleleri ve irili ufaklı satın almaların tümünde ağırlıklı banka kredisi kullanıldığı tahmin ediliyor. Galataport ihalesinde 750 milyon dolarlık satın alma bedeline ek olarak yatırım için de 1 milyar doların üzerinde kredi kullanıldığı basına yansımıştı.

OTOMOTİVDE KESKİN GERİLEME

Grup cirosunun üçte ikisini oluşturan otomotivde, araçların motor büyüklüğüne göre vergilerin artırılmasının sonucunda satış adedinin önceki yıla göre yüzde 15 civarında düştüğü görülüyor. Doğuş Otomotiv faaliyet raporuna göre 2016 yılında 192 bin adet araç satılırken 2017 yılında bu rakamın 162 bin adede geriledi. Ağırlık Volkswagen üzere Audi, Seat, Skoda gibi ithal markaların distribütörlüğü Doğuş Otomotiv tarafından yapılıyor. Söz konusu markaların satışları yüksek motor hacimli araçlardan alınan özel tüketim vergisinin artırılmasına yönelik düzenlemeden etkilenmişti.

Doğuş Otomotiv’in cirosunda kurdaki artış nedeniyle TL bazında kısmi artış gerçekleşse de faaliyet hacminde çok büyük bir gerileme söz konusu. Siyasi iktidarın ithalatı ve cari açığı kontrol altına almak için yaptığı vergi düzenlemesinden en fazla etkilenen Doğuş Otomotiv oldu.

Borç yeniden yapılandırmasının siyasi iktidarın da onayıyla, ortaya çıkan bu “yan etki”yi telafi etmek üzere gündeme gelmiş olabileceği de düşünülüyor.

SANAYİSİZ BÜYÜME HİKAYESİ

Doğuş grubu, diğer geleneksel sermaye gruplarının aksine, sanayi üretime neredeyse hiç değmeden büyümesiyle dikkat çekiyor.

İnşaatçılıkla başlayan Şahenk ailesi, otomotiv, finans, medya, enerji, turizm, perakende, yiyecek-içecek içeren geniş bir sektörel yelpazede faaliyet gösterir hale geldi.

1980’li yıllara kadar hidroelektrik santral, yol gibi altyapı işleri yapan grup, 1983 yılında Garanti Bankası’nı alarak finans sektörüne girdi. 2014 yılında Garanti Bankası’ndaki çoğunluk hisselerini BBVA’ya devredene kadar finans sektöründeki en büyük ve en agresif oyunculardan biri Doğuş grubu oldu.

Otomotiv sektöründe VW başta olmak üzere ithal araç distribütörlüğü yapan grup, Türkiye otomotiv pazarının yüzde 20’sine sahip. Aynı zamanda araç kiralama sektörünün de en önemli oyuncularından.

Enerji sektöründe çok büyük hidroelektrik santral yatırımlarıyla payını artıran grubun yurtiçin ve yurtdışında otel, marina, restoran yatırımları da bulunuyor.

Grubun faaliyetlerindeki çeşitli görünüme rağmen esas olarak otomotiv ithalatına bağımlı bir yapıya sahip olduğu, 2000’li yıllarda borçlanma olanaklarındaki artış ve ithal araç tüketimini özendiren politikaların büyümeyi desteklediği dikkat çekiyor.