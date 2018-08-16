Akbank Genel Müdürü: Hareketlenmeler yaşandı ama artık normalize oldu

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, TL'nin çok hızlı değer kaybetmesiyle açığa çıkan ekonomideki gelişmelere dair 'Piyasada hareketlenmeler oldu ancak bu aşırı boyutlarda değildi. Bu hareketler bankacılık sisteminin tolere edebileceği şekilde oldu, bugün de işlerin artık normalize olduğunu söyleyebilirim, bunu kurlardan da görüyorsunuz' iddiasında bulundu.

Banka genel müdürlerinin sırayla yaptığı, "ekonominin ve bankaların güçlü olduğu", "sürecin iyi yönetildiği", "her şeyin normalleşmeye başladığı" şeklindeki açıklamalara bir yenisi eklendi. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil dün katıldığı bir televizyon programında "Piyasada hareketlenmeler olduğunu ancak işlerin normale döndüğünü" iddia etti. Dün yayımlanan "Finansal Borçların Yeniden Yapılandırılması Yönetmeliği"ni hafife alan Binbaşgil, bankacılık sektörünün çok iyi bir noktada olduğunu, "yeni yapılandırmaların" bankacılığın "normali" olduğunu ileri sürdü.

Dün katıldığı Bloomberg HT programında Gökhan Şen'in sorularını yanıtlayan Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil ekonomi yönetimi ve bankaların süreci iyi yönettiğini söyledi. Binbaşgil "özellikle BDDK, TCMB, Hazine, SPK'nın adımları iyi sonuçlar verdi. Özellikle BDDK'nın swap konusunda yaptığı önlem yerini buldu. Bu düzenlemeyle yurt dışında TL daha değerli hale geldi. İyi bir yönetim sergilendi" diye konuştu.

Binbaşgil'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

"Dün bankamızın Döviz alım satımını kıyaslayınca alışların 3 misli satış oldu, tahminim dün herhalde 1,5 milyar dolara yakın döviz satışı olmuştur."

'BANKACILIK SEKTÖRÜ İYİ NOKTALARDA'

"Özellikle biraz daha orta ve uzun vadeli yapısal programları sürdürmemiz gerekiyor.

Türkiye ekonomisi gerçekten güçlü bir ekonomi. Bankacılık sektörü likiditesi, sermaye yapısıyla iyi noktalarda. Ama düzeltmemiz gereken alanlar da var. Cari açığı, enflasyon kalıcı olarak düşürmemiz lazım, bunun için de yapısal tedbirler olmalı."

İHRACAT, İTHALAT, DIŞA BAĞIMLILIK BÖYLE İYİ

"Açık şekilde serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeyeceğiz deniyor. Türkiye bugün 165 milyar dolar ihracatı, 250 milyar dolar ithalatı olan dünyayla entegre olmuş bir ülke. Bunun dışında bir alternatif yok, yani spekülasyon yaratmanın bir faydası yok."

'ÖZEL SEKTÖR DIŞINDA KİMSENİN AÇIK POZİSYONU YOK'

"Bankaların döviz açık pozisyonu yok. Bu yıllardır böyle. Kamuya bakınca bir açık pozisyon yok, bireylerde de açık pozisyon yok, tam tersi bireylerin yabancı para mevduatları var. Tek sorun şirketlermizin açık pozisyonu, kurumların yaklaşık 200 milyar dolar üzerinde açık pozisyonu olduğunu biliyoruz. Uzun vadede bu volatilitenin ortadan kalkması ve kurun stabil bir hale gelmesi lazım. Kısa vadede nakit sıkışıklığı olabilir. Bir çözüm bulunabilir yeter ki yapısal reformlar olsun, bu durumda orta uzun vadede büyük sıkıntı olmayacaktır"

'YENİDEN YAPILANDIRMA BANKACILIK FAALİYETLERİNİN NORMAL BİR PARÇASI'

"Yeniden yapılandırma bankacılık faaliyetlerinin normal bir parçası. Burada gerçek ihtiyacın belirlenmesi önemli.

Örneğin birkaç sene önce turizmde sıkıntı yaşadık, yeniden yapılandırmalar oldu, şimdi bakınca tekrar övündüğümüz bir turizm sektörü oldu. Bu yeniden yaplandırma sağlıklı olduğu takdirde ülke için de, sektör için de yararlıdır ama iyi ve kötüyü doğru ayırabilmek lazım.

Sektörün tahsili gecikmiş alacakları iyi seviyelerde; yüzde 3 seviyelerinde. Bu kurların etkisiyle burada bir takım artışlar olabilir ama kontrol eidemeyecek veya bankacılık sisteminin kaldıramayacağı noktada olacağı kanaatinde değilim

Bankacılık sektörü olarak yaklaşık yüzde 16'lara yakın bir sermaye yeterlilik oranımız söz konusu."