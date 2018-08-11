‘Güler Hanım’ın minneti: 3. Köprü’nün betonundan nüfusun dörtte birinin elektriğine büyük kıyaklar

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Berat Albayrak'ın 'Yeni Ekonomi Modeli' sunumunun ardından övgü yağdırdı: 'Söylenenlerin harfiyen yapılacağına inancımız tam.' Sabancı Holding'in enerjide nasıl yoktan var olduğuna, Marmara'dan Türkiye'ye 'beton ekonomisi'nden nasıl kazandığına bakıldığında 'az bile övdüğü' görülüyor...

Berat Albayrak’ın eğitim sistemi ve teknoloji kullanımını sorgulatan 'Yeni Ekonomi Modeli' sunumunun ardından büyük bir coşkuyla bakana destek veren Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın gözünü kör eden “minnet” için Sabancı grubunun 2017 “finansal sonuçları”na bakmak yeterli.

Sabancı grubunun 2017 yılı net satışları önceki yıla göre yüzde 22 artışla 6 milyar lira, faiz, vergi, amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise 15 milyar lira oldu. Ciroya ve FAVÖK’e en büyük katkı AKP öncesi olmayan “iş kolu” enerjiden gelen. Satışların yüzde 25’i, FAVÖK’ün de yüzde 23’ü enerji dağıtımı başta olmak üzere enerji faaliyetlerinden sağlandı.

ENERJİDE KAMU ELİYLE ‘YOKTAN VAR OLDU’

Sabancı’nın 16,5 milyar liralık enerji cirosunun dörtte üçlük bölümü enerji dağıtım bölgelerinden, kalanı da elektrik üretiminde sağlanıyor. Sabancı’nın enerji iştiraki Enerjisa Başkent (Ankara), Ayedaş (İstanbul Anadolu yakası) ve Toroslar (Adana, Mersin, Antep, Hatay, Osmaniye Kilis) olmak üzere üç elektrik dağıtım bölgesini işletiyor. Elektrik dağıtım özelleştirmeleri kapsamında ihaleyle alının bölgelerden çok büyük gelir ve kar elde ediliyor. 14 ili kapsayan üç bölgenin nüfusu 20 milyon civarında, ülke nüfusunun yaklaşık dörtte birine kamudan “kar garantisi”yle aldığı dağıtım bölgelerinde elektrik dağıtımı yapılıyor.

'BETON EKONOMİSİ'NDE SABANCI İMZASI

Sadece enerji değil, grubun en “geleneksel” işleri arasında yer alan çimento şirketleri de “beton ekonomisi”nin en fazla kazananları arasında yer alıyor. Sabancı’nın yüzde 50 ortak olduğu Akçansa, Marmara Bölgesi’nin en büyük çimento üreticisi, İstanbul ve Çanakkale’deki fabrikalarıyla “mega” projelerden tüm bina yatırımlarına en büyük çimento, beton tedarikçisi. 3. Köprü’nün hazır betonunu tamamen Akçansa sağlarken 3. Havalimanı’nda da en önemli tedarikçilerden biri.

SÖMÜRÜDE BİR ‘MARKA’

Sabancı’nın sanayide “küçüldüğü” ama Brisa, Kordsa, Temsa gibi tesislerle otomotiv sektöründe yoğunlaştığı biliniyor. Perakendede Carrefoursa ve Teknosa, ağır sömürü koşullarıyla bilinirken, dört büyük özel sektör bankası arasında yer alan Akbank da finans sektörünün en “agresif” ve en acımasız çalışma koşullarına sahip bankalarından biri. Aynı zamanda “Grup 2” kredilerinin yüksekliğiyle uluslararası derecelendirme kuruluşlarının raporlarında “mimlenen” bankalar arasında yer alıyor.