Teknosa'da işçi kıyımı: Performans bahanesiyle tazminatsız işten atıyorlar

Türkiye genelinde 200'den fazla mağazaya sahip teknoloji ürünleri perakendecisi Teknosa'da son bir ay içerisinde 'performans düşüklüğü' bahane edilerek 350'ye yakın çalışan tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldı. Son iki yıldır mağaza sayısının azalacağı ve küçüleceği haberleriyle gündeme gelen Teknosa'nın, işçi sayısını en az maliyetle azaltmak için böyle bir yola başvurduğu iddia edildi.

Türkiye genelinde 200'den fazla mağazaya sahip teknoloji ürünleri perakendecisi Teknosa'da son bir ay içerisinde "performans düşüklüğü" bahane edilerek 350'ye yakın çalışan tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldı. Son iki yıldır mağaza sayısının azalacağı ve küçüleceği haberleriyle gündeme gelen Teknosa'nın, işçi sayısını en az maliyetle azaltmak için böyle bir yola başvurduğu iddia edildi.

Temmuz başında çalıştığı Teknosa mağazasından çıkarılan bir işçi, yaşananları soL'a anlattı.

'KÜÇÜLMENİN BEDELİNİ İŞÇİLERE ÖDETİYORLAR'

Altı yıla yakın süredir Teknosa'da çalıştığını, cirolarının da yüksek olduğunu söyleyen ve adı bizde saklı olan Teknosa işçisi şunları söyledi:

"Performans düşüklüğünü bahane ettiler. İş yasasının 25/2h maddesinden beni ve çok sayıda çalışma arkadaşımı işte çıkardılar. Söz konusu madde 'işçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesini' tanımlayan bir madde. Oysa ben altı yıla yakındır çalışıyorum ve zaman zaman mağazada vekaleten müdürlükle görevlendirildim. Satış performansım da ortada. Bunlar kanıtlanabilir şeyler. Ancak kıdem tazminatı ödememek için bir bahane bulunuyor ve 'performans düşüklüğü' deniyor. İş yasasının 25/2h maddesi uyarınca da iş sözleşmemiz feshediliyor. Hem kıdem tazminatı ödemekten kurtuluyorlar hem de bizim işsizlik ödeneğinden yararlanmamızı engelliyorlar. Firmanın küçülmesinin bedelini biz çalışanlara ödetiyorlar, hem küçülüyorlar hem de fazla personelden en az maliyetle, tazminat ödemeden kurtulmuş oluyorlar."

'HUKUKİ YOLLARLA HAKKIMIZI ALACAĞIZ'

Son bir ayda yaklaşık 350 personelin bu şekilde işten çıkarıldığını iddia eden Teknosa işçisi, hukuk mücadelesi vererek haklarını alacaklarını söyledi. İşverene dava açmanın da zorlaştırıldığını hatırlatan Teknosa işçisi, "Önce arabulucuya başvurma şartı getirildi. Avukatım aracılığıyla başvurduk. Hukuki süreci başlattık. Arabulucuda uzlaşılmazsa mahkemeye gideceğiz. Yaklaşık altı yıllık hak ettiğim kıdem tazminatını onlara bırakmayacağız" dedi.