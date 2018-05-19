Acıbademliler Tibaş’ta yürütmeyi durdurma kararını kutlamaya çağırıyor

Tibaş Parkı’nda hukuksuz bir şekilde yapımı devam eden tarikat yurdu inşaatı hakkındı yürütmeyi durdurma kararı verildi. Acıbademliler bugün inşaat önünde yapacakları kutlamaya tüm halkı davet etti.

Üsküdar Belediyesi’nin usulsüz bir şekilde Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na verdiği ve üzerinde hukuksuz bir şekilde tarikat yurdu inşaatının başladığı Tibaş Park’na gönüllüler sahip çıktı. İnşaata ilişkin yürütmeyi durdurma kararı alındı. Tibaş Parkı Gönüllüleri tüm halkı bugün saat 17:00’de inşaat önünde yapılacak kutlamaya davet etti.

25 YILDIR BİTMEYEN İNŞAAT HEVESİ

Tibaş Vakfı tarafından 1993 yılında “belediye hizmet alanı” olarak bağışlanan arsada 1998 yılında açılan bir park bulunuyor. Belediye halka açık kullanım ve yeşil alanın korunması koşullarıyla devredilen bu arsayı 2003 yılından itibaren çeşitli girişimlerle yapılaşmaya açmak istedi.

2003 yılında usulsüz bir imar değişikliğiyle belediyenin başlattığı inşaat, Tibaş Park Sitesi sakinlerinin açtığı davayla durduruldu. Ancak arsa yapılan hafriyat çalışması nedeniyle park olarak kullanılamaz hale geldi ve 2016 yılına kadar bir tür mezbelelik olarak kaldı.

2016 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi arsayı İSPARK aracılığıyla açık otopark yapmak istedi. Acıbademlilerin karşı çıkması üzerine bu girişim de durduruldu.

2017 yılında ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen bu alanda “Şehit Mete Sertbaş Parkı ve Acıbadem Kültür Merkezi” açılışı yaptı, park alanında yeniden inşaat faaliyetleri başladı. 2018 yılının Şubat ayında Türkmen’in mahalleyi ziyaretinde Acıbadem Kültür Merkezi yapılacağı söylenen yerin Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na 30 yıllığına kiraya verildiğini açıkladı. Yapılan inşaatın da bir tarikat yurdu olduğu anlaşıldı. İmar düzenlemelerine göre alanın ancak yüzde 25’ine inşaat yapılması mümkünken alanın neredeyse tamamına oturan ve bölgedeki kat sınırlamasının iki katı yüksekliğinde bir binanın inşaat faaliyetleri çok hızlı ilerlemeye başladı.

ACIBADEMLİLER KAZANDI, İNŞAAT DURDU

Haftalardır inşaat alanı önünde nöbet tutan Acıbademliler aynı zamanda inşaatın durdurulması için dava açtı. Dava kapsamında atanan bilirkişi Heyeti, anılan inşaat alanını inceledikten sonra hazırladıkları raporda yapılan inşaatın, planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, mevcut mevzuata ve kamu yararına uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi ve mahkeme 17 Mayıs 2018 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kararın ulaşmasıyla birlikte sabah saatlerinden itibaren inşaatın durması için mahalleli inşaat önünde beklemeye başladı. Gönüllülerin ısrarı sonunda Belediye yetkilileri gelip inşaatı durdurdu.

Acıbademliler yapılan inşaatın yıkılmasını, yasal şartlara uygun şekilde alanın düzenlenmesini, tarikate verilen yapının planlarda yeniden “belediye hizmet alanı”na dönüşmesini talep ediyorlar.

TÜM HALK KUTLAMAYA DAVETLİ

Acıbademliler tüm halkı bugün saat 17:00'de, inşaatın durdurulması kararına ilişkin kutlamaya davet etti.

19 Mayıs 2018

Saat 17:00

Acıbadem Caddesi Türk Telekom Binası yanı Tibaş Parkı