Acıbademliler tarikat yurduna karşı eylemde

Acıbadem’de Tibaş Parkı’na tüm yasalar ve mevzuatı ihlal ederek tarikat yurdu yapılmasına karşı bölgede oturanlar eylem yaptı.

İstanbul, Acıbadem’de Türk Telekom binasıyla Tibaş Sitesi arasında yer alan Tibaş Parkı geçtiğimiz aylarda Acıbadem Kültür Merkezi’nin inşa edileceği bahanesiyle kapatıldı. Park alanının AKP’li Üsküdar Belediyesi tarafından bir tarikate kiraya verildiği ortaya çıktı. Park panellerle kapatıldı ve arkasında mevcut imar düzenlemelerine tamamen aykırı, alanın neredeyse bütününe oturan bir inşaata hızlıca başlandı.

ACIBADEMLİLER NÖBETE BAŞLADI

Bu gelişmeler üzerine bölgede oturanlar inşaatın önünde nöbet tutmaya başladı. Hukuksuz inşaatın durdurulup, yeniden bir yeşil alan da içeren kültür merkezinin inşaatı için imza da toplayan Acıbademliler dün inşaat alanı önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada inşaatın hukuksuz olduğuna işaret edilerek tarikat yurdu inşaatının durdurulması ve Üsküdür Belediyesi’nin açıkladığı ama hayata geçirmediği kültür merkezinin açılması talep edildi.

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ VAKFI’NA 30 YILLIĞINA KİRALANDI

Afet durumunda toplanma alanı olarak da tanımlanmış bulunan Tibaş Parkı 30 Mart 2016’da açık otoparka dönüştürülmek için kapatılmıştı. Acıbadem’de oturanların tepkisi üzerine geri adım atan Üsküdar Belediyesi bu inşaatın Acıbadem Kültür Merkezi olacağını açıklamıştı. Ancak mahallelilerin edindiği bilgiye göre Üsküdar Belediyesi planlarda kültür merkezi olarak göstermedi, park alanının Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı adlı tarikat derneğine yurt inşaatı için 30 yıllığına kiraya verildiği ortaya çıktı.

İNŞAAT İMAR PLANLARINA AYKIRI VE RUHSATSIZ

Basın açıklamasının ardından görüşlerini bildiren mahalleliler projenin imar planına aykırı olduğunu ruhsatın geçerli olmadığını ruhsata dayanan projenin de kamu yararına aykırı ve yalan olduğunu belirterek, kararı verenlerin hepsinin bir gün yargılanacağını vurguladı. Oturdukları mahallede tarikat yurdu istemeyen Acıbademliler, inşaatın durdurulması ve kültür merkezinin inşası için hukuki mücadele başlatmış durumda. Her cumartesi inşaatın önünde nöbet tutan Tibaş Parkı Gönüllüleri tarikat yurdu projesine karşı imza toplamaya devam ediyor.