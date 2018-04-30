Acıbadem’de park tarikat vakfına peşkeş çekildi

Üsküdar Acıbadem Mahallesi’nde bulunan Tibaş Parkı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na usulsüz bir şekilde verildi. Alelacele, tüm imar kurallarını hiçe sayarak başlayan inşaata Acıbademliler tepkili.

İstanbul Üsküdür Acıbadem Mahallesi’nde bulunan Türk Telekom binasıyla Tibaş Sitesi arasında yer alan Tibaş Parkı, bir süre önce “Acıbadem Kültür Merkezi” inşaatı bahanesiyle bariyerlerle kapatıldı. Ancak sonradan edinilen bilgilere göre arazinin aslında Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na 30 yıllığına kiraya verildiği ortaya çıktı.

Tibaş Parkı Gönüllüleri’nin ulaştıkları projeye göre Üsküdar Belediyesi’nin Acıbadem Kültür Merkezi inşaatı için kapattığı yere cemaat yurdu yapılacağı ortaya çıktı. Üstelik tüm imar kurallarına aykırı biçimde arsanın tamamına oturan bir bina inşaatı alelacele başlamış durumda. Tibaş Parkı’nın kapatılması konusunda tepki çeken bir diğer konuysa, bahsi geçen alanın afet durumunda acil toplanma alanı olması.

ACIBADEMLİLER NÖBETE BAŞLADI

Mahallelerindeki parkın cemaat yurdu inşaatına dönüştürülmesine tepki gösteren mahalleliler her cumartesi saat 14:00 ve 16:00 arasında Tibaş Park Alanı önünde nöbet tutuyor. Mahallelinin talebi ise cemaat yurdu inşaatının durması ve planlandığı gibi alanın kültür merkezi ve yeşil alan olarak yeniden düzenlenmesi.

Üsküdar Acıbadem Mahallesi’nde bulunan Tibaş Parkı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na usulsüz bir şekilde verildi. Alelacele, tüm imar kurallarını hiçe sayarak başlayan inşaata Acıbademliler tepkili.