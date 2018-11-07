61 havalimanı işçisi hakkında iddianame: Görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme...

İnsanca çalışma ve barınma koşulları talebiyle eylem yapan ve bu nedenle gözaltına alınan İstanbul Havalimanı işçileri hakkında iddianame hazırlandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı 61 işçi hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali", "kamu malına zarar verme" gibi suçlamalar yöneltti.

İstanbul Havalimanı'ndan insanca çalışma ve barınma koşulları talebiyle eylem yapan işçiler hakkında iddianame hazırlandı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör, Kaçakçılık, Narkotik, Ekonomik ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından İstanbul Havalimanı işçileri hakkında iddianame hazırladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Gaziosmanpaşa 14. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek davanın duruşma günü ise henüz belli değil.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Havalimanı'nda çalışan işçiler çalışma koşullarının düzeltilmesi için iş yerinde eylem yapmıştı. İşçilerin eylem nedeni insanca çalışma ve barınma şartlarının yerine getirilmesiydi. 15 taleplerini kamuoyuna duyurarak iş bırakan işçiler eylemleri devam ederken 14 Eylül'de gözaltında alınmıştı.

İlk etapta 537 işçi gözaltına alındı, çıkarıldıkları mahkemede 30'u tutuklandı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, bu işçilerden 61'i için iddianame hazırladı. İddianamede işçilere yöneltilen suçlamalar ise şöyle: Görevi yaptırmamak için direnme, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, kamu malına zarar verme, toplantı ve yürüyüşlere silah veya 23. maddede belirtilen aletlerle katılma, mala zarar verme.