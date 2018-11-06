Ulaştırma Bakanı yeni havalimanındaki iş cinayetlerini böyle gizledi!

İş cinayetlerinin kol gezdiği yeni havalimanı inşaatında kaç işçinin yaşamını yitirdiğine ilişkin tartışmalar sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan bugüne dek 30 işçinin öldüğünü söyledi. Oysa yaklaşık bir buçuk ay önce İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin isim isim, tarih tarih çıkardığı raporda havalimanı şantiyesinde en az 37 iş cinayetinin işlendiği duyurulmuştu.

Adı "İstanbul" olarak açıklanan ve ilk etabı 29 Ekim'de açılan ve halen yaklaşık 25 bin işçinin çalıştığı yeni havalimanında iş cinayetleri sürüyor. Yeni havalimanında kaç işçinin yaşamını yitirdiğine dair bilgiler farklılık gösteriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda işin başından itibaren ölümlü kaza sayısının 30 olduğunu belirterek, "İş kazalarının asgariye indirilmesi için 783 İş Sağlığı Güvenliği personeli istihdam edilmiş. 459 iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla 350 bin kişiye bu konuda eğitim verilmiştir" dedi.

Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) 2019 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Turhan, İstanbul Havalimanı'nda işin başlamasıyla kuş göç yolları konusunda uzman üniversiteden hizmet alındığını ifade ederek, hazırlanan önlem paketi kapsamında havalimanına iki adet kuş radarı konulduğunu söyledi.

İstanbul Havalimanı'ndaki iş kazalarına ilişkin soruları da anımsatan Turhan, işin başından itibaren ölümlü kaza sayısının 30 olduğunu bildirdi. İş kazalarının asgariye indirilmesi için 783 İş Sağlığı Güvenliği personelinin istihdam edildiği bilgisini veren Turhan, "459 iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla 350 bin kişiye bu konuda eğitim verilmiştir. İşçi şikayetleriyle ilgili gereken tüm uyarılar yapılmış, şantiye koşulları düzeltilmiş, taşeron firmalar uyarılarak, işçilerin alacaklarının tamamının ödenmesi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

İSİG MECLİSİ AÇIKLAMIŞTI: EN AZ 37 İŞ CİNAYETİ

Oysa İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, yaklaşık bir buçuk ay önce yayımladığı raporda, yeni havalimanı şantiyesinde meydana gelen iş cinayetlerini isim isim, tarih tarih sıralamış ve tespit edilebilen en az 37 iş cinayetinin işlendiğini kamuoyuna duyurmuştu.

İSİG, paylaşımına şu notu da eklemişti: "Üçüncü havalimanında şu ana kadar en az 37 işçi ölümü tespit ettik... Daha fazla iş cinayeti olması muhtemel... Ancak tespit ettiğimiz bu tablo bile şantiyedeki çalışma koşulları için önemli bir gösterge... Binlerce yaralanma, sakat kalma vb cabası... Elimizdeki bilgileri paylaşıyoruz."

İşte o liste:

Ve bunlar dışında Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı ancak kimlik ve iş cinayeti bilgilerine ulaşılamayan dokuz işçi daha...