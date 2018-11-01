GÖRÜŞ I Havalimanı açılışından sonra durum ne?

İş baskısı, fazla mesai dayatması ve kötü çalışma koşulları arasında 29 Ekim'e 'yetiştirilen' İstanbul Havalimanı'nda her şey bitti mi, işçiler için kötü günler geride kaldı mı? Bu sorunun yanıtını halen 25 bin civarında işçinin çalıştığı ve şimdi de 31 Aralık'a 'yetiştirilmeye' çalışılan havalimanındaki bir mühendise yönelttik... İşte yanıtları...

İş cinayetlerinde ölen işçi sayısının bile tam olarak bilinemediği, 29 Ekim'e "yetiştirilmesi" için işçilere her türlü iş baskısının, fazla mesai dayatmasının, insanlık dışı çalışma ve barınma koşullarının reva görüldüğü yeni İstanbul Havalimanı, şaşalı bir törenle açıldı.

Peki, Erdoğan'ın ve AKP'nin 29 Ekim "şovuna" evsahipliği yapan havalimanında durum ne?

Dün ilk uçuş gerçekleşti ancak havalimanı henüz tam kapasite açılmış değil. Halen 25 bin işçi çalışıyor şantiyede ve havalimanı şimdi de 31 Aralık'a "yetiştirilmeye" çalışılıyor. Muhtemel ki, yerel seçimler öncesinde bir "şova" daha malzeme olabilir yeni havalimanı...

Açılışı yapılan havalimanının 31 Aralık'a yeniden yetiştirilebilmesi için yoğun bir imalat faaliyeti sürüyor şantiyede ve binlerce işçi bu kez de sırtlarında "31 Aralık" baskısını hissederek çalışmak zorunda bırakılıyorlar. İstanbul Havalimanı'ndaki durumu şantiyeden bir mühendisle konuştuk... İşte anlattıkları...

'BİR YANDAN UÇUŞ VAR BİR YANDAN 25 BİN İŞÇİ ÇALIŞIYOR: BU BİR KAOS'

"Projede yeni bir evre başladı" diyen mühendis, şunları söyledi: "Halen 25 bin işçi farklı noktalarda çalışmaya devam ediyor. Havalimanının yarısının faaliyete geçmesi, uçuşlara açılması, tam anlamıyla bir kaosa yol açıyor aslında. Güvenlik prosedürleri, bir yandan devam eden uçuşlar, uçuşlar gerçekleştiği için yapılan kısıtlamalar, tam olarak bitirilmemiş işler, kayıp zamanları telafi etmek için fazla mesai ve gece vardiyası, kimi küçük taşeron yüklenicilerde faturanın işçiye kesilmesi... Tüm bunlar yarısı çalışan yarısında inşaat devam eden havalimanında pek çok kaosa, sıkıntıya yol açacak. Bu şimdiden belli..."

'31 ARALIK'A YETİŞTİRME BASKISI BAŞLADI'

İstanbul Havalimanı'nın kısmi olarak kullanıma açılıp bir bölümünde inşaatın sürdüğü dünyanın ilk havalimanı olmadığını vurgulayan mühendis, "Ancak bu kadar çok işçi çalışır ve imalat faaliyetinde bulunurken, açılışı yapılan ilk havalimanı diyebiliriz. Bu durum, havalimanının 31 Aralık'ta tamamen bitirme hedefini etkileyecek ve patronlar bunu işçilere yoğun iş baskısı olarak yansıtacaklar" dedi.

'İŞLERİ AZALAN TAŞERON FİRMALAR TOPLU İŞÇİ ÇIKARIYOR'

Şantiyede işleri azalan kimi firmaların toplu halde işçi çıkarmaya başladıklarını ifade eden mühendis, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz gün en büyük taşeron firmalardan biri olan EHA'dan toplu şekilde taşeron ekipleri çıkarılmaya başlandı. Buna benzer uygulamalar, birçok firmada başladı veya önümüzdeki günlerde başlayacak. Zaten şu anki çalışma koşulları, daha büyük ekiplere müsaade etmiyor."

'THY, KALYON'A BASKI YAPIYOR, YAKINDA KAMPTA SIKINTILAR BAŞLAR'

Teslim tarihinde geciken THY'nin, kendi binalarının inşaatını üstlenen Kalyon gruba baskı yaparak şantiyedeki işçi sayısını artırdığını kaydeden mühendis, "İGA ya bağlı Akpınar kampındaki bazı sorunlar, şu anda Makyol THY-Kalyon kampında yaşanmıyor ama kapasitenin ötesinde işçi yüklemesi nedeniyle sorunlar artmaya başladı. Şu sıralar en ciddi sorun, uzun yemekhane kuyrukları. Gelişmeler gösteriyor ki İstanbul Havalimanı inşaatı, bir dizi büyük çaplı işçi hakkı gaspına ve buna paralel bazı ciddi işçi mücadelelerine alan olacak" dedi.

