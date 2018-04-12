Zuckerberg bu sorulara yanıt veremedi...

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, ABD Kongresi'ndeki ifadesinde kritik sorulara yanıt vermekten kaçındı.

Facebook'un veri gizliliği ihlallerinin ardından Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ABD Kongresi'ne ifade verdi. Zuckerberg, kuruluşun tartışmalı politikalarına ilişkin sorulara yanıt vermekten kaçındı.

Zuckerberg'in sorgulamasında Facebook'a dair yeni bilgiler vermemesi ve yalnızca bilinen şeyleri dillendirmesi dikkat çekti.

CEVAPLANMAYAN SORULAR: VERİLER NE ZAMAN SİLİNİYOR?

Facebook'un hesabını kapatan kullanıcılara ait verileri silmediği uzun zamandır biliniyordu. Şirket silinen fotoğraf ve konuşmaları da kayıt altında tutmakla suçlanıyordu.

Zuckerberg, verilerin silinmesinin ne kadar zaman aldığıyla ilgili soruya yanıtında "Karmaşık pek çok sistemimiz var ve bunların hepsini işletmek zaman alıyor. Ancak olabildiğince hızlı hareket etmeye çalışıyoruz, bu konuda ekibimle görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

Facebook'un silinmesi gereken verileri en az 3 ay sakladığı bilinirken, Zuckerberg, Facebook tarafından başkalarıyla paylaşılan verilerin nasıl silinmesinin zorluklarına ilişkin yanıt vermekten kaçındı.

FACEBOOK'UN RAKİPLERİ: APPLE, MİCROSOFT, GOOGLE, AMAZON...

Sosyal medya sitesi Facebook'un kurucusuna şirketin rakiplerinin kimler olduğu soruldu. Zuckerberg'in bu soruya yanıtı dikkat çekti.

"Pek çok rakibimiz var" diyen Zuckerberg, kendilerine "rakip" olarak Apple, Microsoft, Google ve Amazon'u saydı.

Zuckerberg, "Tekel olduklarını düşünüp düşünmediğinin" sorulması üzerine "Kesinlikle ben öyle hissetmiyorum" dedi.

Facebook CEO'su, ABD'lilerin "iletişim kurmak için ortalamada sekiz uygulama kullandıklarını" ve "her gün rekabet hissettiklerini" öne sürdü.

Buna karşın Zuckerberg, bu uygulamaların neler olduğunu söylemedi. Facebook, popüler sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları Instagram, Messenger ve Whatsapp'ın da sahibi.

FACEBOOK'UN VERİ TAKİBİ NE BOYUTTA?

Zuckerberg, Facebook'un kendi uygulaması dışında kullanıcıların faaliyetlerini takip edip etmediğinin sorulması üzerine, bunun yapılabilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Ancak kesin cevap vermek istemeyen Facebook kurucusu, yine muğlak bir yanıt vererek "Ekibiyle bu konuda görüşeceğini" belirtti.

Mark Zuckerberg, Facebook'un neden bunu yapıyor olabileceği sorusu üzerineyse "reklamları daha etkin kullanmak" ve "güvenlik önlemleri"ni gerekçe gösterdi.

Facebook CEO'su, sosyal medya sitesinin gizlilik politikasının detaylarının kullanıcılar tarafından bilinmediğini kabul ederek, "Çoğu insan tamamını okumuyor" ifadelerini kullandı.

Zuckerberg, "Uzun gizlilik politikaları kafa karıştırıcı oluyor" dedi.

'BUNUN ANLAMINDAN EMİN DEĞİLİM'

ABD Kongresi'ndeki sorgulamasında şirketin "iş modelinde değişiklik planlayıp planlamadığı" soruldu.

Daha önce Facebook'un paralı olabileceğini ima eden Zuckerberg, "Bunun ne anlama geldiğinden emin değilim" dedi. Ancak sorunun yinelenmesi üzerine "Facebook'un ücretsiz bir sürümünün her zaman var olacağını" belirtti.

Facebook'un mevcut iş modeli, kullanıcılara dair veri toplayarak, bu verileri satması ve gizlilik ihlallerinden para kazanması sebebiyle eleştiri çekiyor.

Zuckerberg, daha önce mevcut sorunların çözümü için "bir kaç yıla" ihtiyaçları olacağını söylemişti.

FACEBOOK İHLALLERİ KABUL ETMİŞTİ

Zuckerberg ABD Kongresi'nde pek çok konuda mutlak yanıtlar verse de, Facebook'un yaptığı pek çok ihlal ortaya çıktıktan sonra itiraf edildi.

Messenger mesajlarının gizliliği üzerine yapılan tartışmaların ardından Facebook yönetimi bu mesajların otomatik olarak tarandığını, görsellerin ve mesajların incelendiğini itiraf etmişti.

Kullanıcıların bu konuda bilgilendirilmemesi de tepki çekmişti.

Facebook uygulamasının Android kullanıcılarının mesajlarını ve arama kayıtlarını gözetim altında tuttuğu da ortaya çıkmıştı.

İHLALLERİN ORTAYA ÇIKMASI NEYİ DEĞİŞTİRDİ?

Ortaya çıkan ihlallerle birlikte sosyal medyaya denetim gelmesi konuşulmaya başlandı. Avrupa Birliği, bu konuda veri gizliliğini korumak için kimi adımlar atacağını açıkladı.

Facebook CEO'su, ABD Kongresi'nde kendisine bu konuda yöneltilen soruya kaçak yanıt vermeye çalıştı.

Zuckerberg, AB içerisindeki Facebook kullanıcılarını koruyacak yasalarla birlikte, ABD vatandaşlarının da benzer haklara sahip olup olmayacağının sorulması üzerine benzer kontrollerin ABD'li kullanıcılara da verileceğini, ancak AB içerisindeki şekliyle güvenceye alınmayacağını ve kullanıcılar tarafından ayarların yapılması gerekeceğini söyledi. Zuckerberg'in kullanıcıların gizlilik kontrolleriyle ilgili bilgili olmadıkları ve "koşullarının tamamını okumadıkları" yönündeki açıklamalarıyla birleşince, bu durum yasal güvencenin kullanıcıları koruyamayacağı anlamına geliyor.

Facebook, seçimlere müdahale ve gizlilik ihlali sebebiyle soruşturma altında olsa da henüz şirketin sosyal medyadaki tekelini etkileyecek ya da kullanıcı lehine değişiklik getirecek düzenlemeler gündeme getirilmiş değil.