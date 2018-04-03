Zuckerberg: Facebook'un sorunları çözmek için 'birkaç yıla' ihtiyacı var

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin sorunlarını çözmek için "birkaç yıla" ihtiyacı olduğunu söyledi.

Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, peş peşe ortaya çıkan skandallarla ilgili konuşarak sorunları çözmek için "birkaç yıla ihtiyaçları olduğunu" söyledi. Vox'a konuşan Zuckerberg, şirketin işletme modelini savunarak şirketin sorunlarının "idealistik" olmasından kaynaklandığını öne sürdü. Zuckerberg, "insanları birleştirmenin olumlu yönlerine yoğunlaştıklarını" ve sundukları araçların kötüye kullanımına dair "yeterince düşünmediklerini" iddia etti. Açıklamasında "insanların Facebook'la ilgili riskleri ve kötü yönlerini şimdi düşünmeye başladıklarını" savunan Zuckerberg, bütün meselelerin çözülmesinin yıllar alabileceğini belirtti.