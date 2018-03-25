Facebook Android kullanıcılarının verilerini kaydetmiş

Facebook'un Android kullanıcılarının mesaj ve arama verilerini gözetlemekte olduğu ortaya çıktı.

Facebook'un Android telefonlarda arama ve mesaj verilerini takip ederek kayıt altına almakta olduğu ortaya çıktı.

ArsTechnica'nın haberine göre Dylan McKay isimli bir Yeni Zelandalı, Facebook'un kendisiyle ilgili tuttuğu verileri incelerken, arama kayıtlarına ilişkin bilgilere ulaştı.

McKay, Facebook'un kayıtlarında aranan isimlerin, telefon numaralarının ve arama süresinin bulunduğunu aktardı.

ArsTechnica'nın incelemesinde, Android cihazlardan yapılan aramaların verilerinin Facebook tarafından en az 2015 yılından beri tutulmakta olduğu görüldü.

Facebook'un arkadaş bulma algoritması için telefon rehberindeki numaraları kullandığı biliniyor, ancak arama ve mesaj verilerinin ne sebeple tutulduğuna dair açıklama yapılmadı.

Cambridge Analytica skandalıyla birlikte, Facebook verilerinin seçimlere müdahale etmek için kullanıldığı ortaya çıkmıştı.