Yunanistan'da seçimler yaklaşırken, Çipras kabine yeniledi

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras kabinede değişiklik yaptı. Gelecek yıl yapılacak seçimlere vitrin yenileyerek girecek olan Çipras'ın daha genç bir bakanlar kuruluyla 'merkez' oylara talip olacağı ifade ediliyor.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras kabine değişikliğine gidiyor. Çipras partisi SYRIZA'nın üyelerine yaptığı konuşmada 2019'un sonbaharında gerçekleştirilecek seçimleri "tüm savaşların anası" olarak niteleyerek kabine değişikliğini duyurdu.

Bakanlar ve vekilleriyle birlikte 50'den fazla isimden oluşan kabineye 13 yeni ismin getirildiğini açıklayan Çipras, "Ülkemiz, hükümetimiz ve partimiz yeni kana ve daha çok çalışma hevesine ihtiyaç duyuyor" dedi.

Üç yılı aşkın süredir hükümette olan SYRIZA'ya destek, grev yasakları, sosyal haklar ve emeklilik ücretlerinde kesintiler gibi emek düşmanı politikaları ve özellikle 97 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının ardından belirgin bir biçimde düşmüştü.

Çipras'ın 30-40'lı yaşlarındaki yeni bakanlarıyla gelecek yılki seçimlerde merkez oyları hedeflediği belirtilirken, Dışişleri, Maliye ve Savunma gibi önemli bakanlıklarda değişiklik yapmaması dikkat çekti.

SYRIZA'nın merkez yönetim kurulu genel sekreterliğine seçilen İçişleri Bakanı Panos Skourletis, yerini kabinede yeni bir isim olan Aleksandros Haritsis'e bıraktı.

Adalet Bakanı Stavros Kontonis yerineyse Mihalis Kalogirou getirildi. Denizcilik ve Gemicilik Bakanlığına, Savunma Bakanvekili Fotis Kouvelis getirilirken, yeni Kültür ve Spor Bakanı Mirsini Zorba oldu.

Yangın felaketinin ardından gelen istifayla boşalan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakanlığına daha önce kabinede yer alan Olga Gerovasili getirildi.