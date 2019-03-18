Yeni Zelanda saldırganı avukatını azletti, mahkemeyi propaganda platformuna çevirebilir

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında 50 kişiyi katleden Brenton Tarrant avukatını azlederek mahkemede kendini temsil etmeye karar verdi. Saldırganın duruşmayı propaganda platformuna çevirebileceğinden endişeleniliyor.

Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının düzenleyicisi Brenton Tarrant avukatını azlederek mahkemede kendini temsil etmeye karar verdi. Saldırganın bu hamlesi, "duruşmayı propaganda platformuna çevirebilir" kaygısını da beraberinde getirdi.

Tarrant'ın avukatı Richard Peters, New Zealand Herald gazetesine yaptığı açıklamada, müvekkili tarafından azledildiğini doğruladı. Peters, Tarrant'ın duruşmada kendi kendisini temsil etmek istediğini söylediğini aktardı.

Saldırganın mahkemeyi aşırıcı fikirlerini tanıtmak amacıyla kullanabileceği olasılığını gündeme getiren Peters, "Eğer duruşmayı kendi düşüncelerini aktarmak için kullanırsa mahkeme anlayış göstermeyecektir" dedi.

Mahkemenin Tarrant'ın kendisini temsil etmesine karşı çıkamayacağını belirten avukat Peters, ancak Tarrant'a adli prosedür üzerine tavsiye vermek üzere yeni bir avukat atayabileceğini dile getirdi.

Öte yandan Yeni Zelanda'da yetkililer Tarrant'ın duruşmaları kendi çıkarları doğrultusunda kullanması olasılığına karşı basın-yayın organlarını Tarrant'ın açıklamalarına mümkün olduğu kadar az yer vermeleri konusunda uyardı.

'AKIL SAĞLIĞI YERİNDE, PİŞMAN DEĞİL'

Avukat Peters, Tarrant'ın kendisine aşırı görüşlere sahip olmasının dışında "akıl sağlığı bozuk ya da zorluklarla mücadele etmiş biri" gibi gelmediğini de söyledi.

Tarrant'la saldırı hakkında konuşma fırsatı bulamadığını aktaran avukat, yine de herhangi bir pişmanlık ya da vicdan azabı belirtisi görmediğini ifade etti.

Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırılarının baş zanlısı Brenton Tarrant, mahkeme karşısına ikinci kez 5 Nisan'da çıkacak. Tarrant'a cinayet dışında başka suçlamaların da yöneltilmesi bekleniyor.

Tarrant'ın saldırıdan dakikalar önce Başbakan Jacinda Ardern dahil 70 adrese saldırıyı neden düzenlediğini anlatan "manifesto"sunu göndermesi, El Nur Camisi'ne düzenlediği saldırıyı Facebook'tan canlı olarak yayımlaması onun medyayı kullanma istediğini ortaya koyuyor. Facebook saldırıya ait orijinal videoyu kaldırırken hâlâ kopyalarını silmeye çalışıyor. Facebook'un 24 saat içinde videonun 1,5 milyon kopyasını sildiği bildirildi.

ERDOĞAN SALDIRI VİDEOSUNU MİTİNGDE GÖSTERMEYE DEVAM EDİYOR

Yeni Zelanda saldırı görüntülerinin yayılmasını önlemeye çalışıyor. Dün sözkonusu görüntüleri yaydığı iddiasıyla 22 yaşında bir kişi gözaltına alındı.

Öte yandan sözkonusu video Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından haftasonu Tekirdağ ve İstanbul Gaziosmanpaşa'da düzenlediği seçim mitinglerinde halka gösterildi. Erdoğan tepkilerin ardından dün İzmir mitinginde ise aynı görüntüleri bu kez buzlayarak yayımladı.

