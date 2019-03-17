Erdoğan, şiddet görüntülerini bu kez buzlayarak verdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda görüntülerini bu defa buzlayarak izletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı ortak mitingde Yeni Zelanda'da 50 kişinin öldürüldüğü katliam görüntülerinin yine halka izletti. Erdoğan'ın dünkü Tekirdağ mitinginde de cami katliamının görüntülerini yayınlanmıştı. Eleştirilerin ardından bugün yayınlanan görüntülerin buzlandığı ve daha kısa tutulduğu dikkat çekti.

FACEBOOK 1.5 MİLYON VİDEOYU KALDIRDI

Yeni Zelanda'daki cami katliamını yapan Brenton Tarrant, saldırıyı Facebook'ta canlı yayınlamıştı. Canlı görüntülerinin yayılması dünya çapında tepki çekti. Facebook, ilk 24 saat içinde 1.5 milyon videonun kaldırıldığını açıkladı.

AKP, Türkiye'de ise 'yayın yasağını' skandalları örtmek için kullanıyor. Sadece 2011 ile 2018 yılları arasında 468 habere yayın yasağı getirildi. 2019 yılının ilk iki ayı içinde ise 34 yayın yasağı kararı verildi.