Facebook, Yeni Zelanda’daki katliamın videosunu 3 saat sonra kaldırdı

Yeni Zelanda’da camilere cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenleyen saldırganın saldırı anını canlı olarak yayımladığı Facebook, eleştirilerin odağında. Facebook videoyu ancak 3 saat sonra gelen tepkiler üzerine yayından kaldırdı.

Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen ve 49 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı saldırının görüntüleri Facebook’ta 3 saat boyunca yayında kaldı.

Brenton Tarrant adlı ırkçı saldırgan üzerindeki kamerayla Christchurch kasabasındaki El Nur Camisi’ne düzenlediği silahlı saldırıyı görüntüledi ve Facebook üzerinden canlı olarak yayımladı. Saldırının 17 dakikalık görüntüsü sosyal medyada 3 saat boyunca yayında kalırken pek çok kişi tarafından indirilerek paylaşıldı. Facebook, saldırganın paylaştığı görüntüleri ancak gelen tepkilerin ardından 3 saat sonra yayından kaldırdı.

Sosyal medya uzmanları şirketin cinayetlerle ilgili görüntüler hakkında kullanıcıların şikayetlerine daha hızlı yanıt vermesinin yasal bir gereklilik olmasa bile ahlaki bir zorunluluk olduğunu belirtiyor.

Saldırgan görüntüleri yerel saatle 13.40’ta başlattığı canlı yayında yayımladı. Görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada viral hale geldi ve çok sayıda kişi tarafından Youtube ve Twitter’a da yüklenerek paylaşıldı.

Facebook’un Yeni Zelanda’daki sözcüsü Mia Garlick polisle temas kurduktan sonra orijinal videoyu kaldırdıklarını açıkladı.

Garlick “Yeni Zelanda polisi canlı yayın başladıktan kısa bir süre sonra bizi Facebook’taki bir video konusunda uyardı ve saldırganın Facebook ve Instagram hesapları ile sözkonusu videoyu hızlıca kaldırdık” dedi.

Ancak olaydan üç saat geçtikten sonra Yeni Zelanda polisinden yapılan açıklamada sosyal medya ağlarının videoyu kaldırmaları için hâlâ çalıştıkları belirtildi ve sosyal medya kullanıcılarına videoyu paylaşmamaları uyarısında bulunuldu.

YouTube ve Twitter da farkında olur olmaz videoyu yayından kaldırdıklarını açıkladı.

Öte yandan Daily Telegraph’ın haberine göre sosyal medya uzmanı Roger Blow, Facebook gibi iyi kaynaklara sahip bir platformun cinayet videolarını hızlı bir biçimde tanıyarak kaldıramamasının olanaksız olduğunu söyledi. Blow, porno içerikleri kaldırmak konusunda çok hızlı olan Facebook’un katliam görüntülerini çok daha erken kaldırmasının mümkün olduğunu vurguladı.

Bu tür saldırıların ve şiddet içerikli videoların Facebook'ta canlı yayımlanması 2016'dan beri kullanılan bir uygulama ile mümkün.

Christchurch saldırısı da ilk kez yayımlanan saldırı değil. 2016'da ABD'de polisin doğrudan ateş edilerek 74 yaşındaki bir vatandaşı öldürme anına ilişkin video sosyal medyada kalmıştı. Tayland'da bir adamın 11 aylık kız bebeğini öldürdüğü video da sosyal ağlarda 24 saat dolaşımda kalmıştı.