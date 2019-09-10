'Türkiye müzakerelerin başlamasını istemiyor'

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs'a giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs’ta laf olsun diye çözümden yana olmadıkları açıklamasıyla ilgili konuştu. 'Türkiye’nin Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik müzakerelerin başlamasını istemediği açık' diyen Hristodulidis, Kıbrıs yönetiminin Türkiye’ye, ülkenin kaderini belirleme izni vermeyeceğini belirtti.

Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Ankara’nın Kıbrıs’ta Rum ve Türk tarafları arasındaki sorunların çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlatılmasıyla ilgilenmediğini düşündüğünü söyledi.

“Türkiye’nin Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik müzakerelerin başlamasını istemediği açık” diyen Hristodulidis, Kıbrıs yönetiminin Türkiye’ye, ülkenin kaderini belirleme izni vermeyeceğini belirtti.

‘ÇAVUŞOĞLU, SÜRECİ BALTALAMAYA ÇALIŞTIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ'

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu da Çavuşoğlu’nun açıklamalarıyla Kıbrıs Türk kesimini manipüle ettiğini ve müzakerelerin başlatılmasına yönelik gösterilen tüm çabaları baltalamaya çalıştığını gözler önüne serdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Biz çözümden yanayız ama laf olsun diye bir çözümden yana değiliz. Önce neyi müzakere edeceğimizi belirleyeceğiz, ondan sonra da çerçevesini belirleyeceğiz. İçinde ne var, ne yok? Siyasi eşitlik var mı, dönüşümlü başkanlık var mı? Ve Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına alacak konular var mı, ona bakacağız. Bunlar belirlenirse, sonuç odaklı olursa, yani zamana yayma değil, o zaman bir müzakereye başlarız” demişti.