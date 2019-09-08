Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması: Sondajlar başlayınca paniklediler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin, "Kim olursa olsun hiç kimse bizim buradaki faaliyetlerimizi engelleyemez. Paylaşmayı öğreneceksiniz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC ziyareti kapsamında Yeni Erenköy'de yurttaşlarla buluşmasına katıldı.

Burada konuşan Çavuşoğlu, "Rum kesimi hemen açıklama yapılır yapılmaz reddetti. Çünkü onların derdi başka. Onlara şuradan bir uyarıda bulunmak istiyoruz, sizin burada yani arkasına sığındığınız kimse, ister Avrupa Birliği olsun, ister Yunanistan olsun, ister kim olursa olsun hiç kimse bizim buradaki faaliyetlerimizi engelleyemez ve engelleyemeyecektir. Burada yapmanız gereken şey, paylaşmayı öğreneceksiniz." dedi.

'SONDAJLAR BAŞLAYINCA PANİKLEDİLER'

Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere değinen Çavuşoğlu, "Rum kesimi, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon faaliyetlerini uyarılarımıza rağmen, Rum kesiminin hamisi olan Avrupa Birliği'ne ve Yunanistan'a yaptığımız uyarılara, uluslararası topluma yaptığımız uyarılara rağmen devam ettirdi. Biz kendilerine bu Ada etrafındaki hidrokarbon zenginlikleri üzerinde Kıbrıs Türk halkının da hakkının olduğunu söyledik ve kesinlikle Kıbrıs Türk halkının hakkını yedirmeyeceğimizi kendilerine ilettik." dedi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

'DİK DURACAĞIZ VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Kıbrıs Türk halkının bugüne kadar ihmal edilmiş haklarını almak için kararlı bir duruş sergileyeceklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Bir taraftan dik duracağız, bir taraftan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Dünyadaki değişimlerin beraberinde tehdit ve sınama getirdiği kadar yeni fırsatların da ortaya çıktığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Atatürk'ün 'Yurtta sulh cihanda sulh' ilkesinin tamamlayıcısı olarak girişimci ve insani dış politika çerçevesinde Tüm dünyada artık söz sahibi bir ülkeyiz." diye konuştu.