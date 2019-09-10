Mevlüt Çavuşoğlu Mustafa Akıncı'yla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ile olası Kıbrıs müzakerelerine ilişkin ‘yuvarlak masa’ zirvesinde görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı ile olası Kıbrıs müzakerelerine ilişkin ‘yuvarlak masa’ zirvesinde görüştü.

Zirvenin ardından kameraların karşısına geçen Akıncı ve Çavuşoğlu, New York’ta BM Genel Kurulu açılışı sırasında yoğunlaşacak temaslar ve bundan sonra atılacak adımlar konusunda ortak tutum belirlediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Türkiye, BM’nin adadaki temaslarını yakından takip etti. Rumlar güç, zenginlik ve yönetimi Türklerle paylaşmak istemiyor. Bu tavırlarına son vermeliler. KKTC’nin siyasi eşitliğinden ödün vermesi mümkün değil.

Türklerin siyasi eşitliği ve tam güvenliğini sağlayacak her türlü teklifi görüşmeye hazırız. Rumlar, bu konuları önceden kabul etmeli.

Rumların gelir elde ettikten sonra doğalgazdan Kıbrıslı Türklere yüzde 30 pay önerisi gerçeklikten çok uzak ve kabul edilemez. Akıncı’nın hidrokarbon zenginliklerini ortak yönetelim teklifi hâlâ masada. Teklif kabul edilene kadar Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPOA) sondajlara devam edecek”

Akıncı ise, Çavuşoğlu ve siyasi parti liderleriyle Kıbrıs sorunu ve doğalgaz sondaj çalışmaları konularını ele aldıklarını belirtti. Akıncı, geçen haffta görüştüğü BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute’a Türk tarafının tutumunu 'net bir şekilde' ilettiğini söyledi.