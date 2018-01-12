Trump'tan 'bok çukuru' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, 'bok çukuru ülkeler' sözünü söylemediğini belirtirken, argo bir tabir kullandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir toplantıda özellikle Orta Amerika ülkelerini kastederek "Bu bok çukuru ülkelerden niye insan kabul ediyoruz?" dediği ortaya çıkmıştı.

Trump tepki çeken sözleriyle ilgili, tam olarak "Bok çukuru ülkeler" sözünü söylemediğini belirtirken, argo bir tabir kullandığını ifade etti. Trump, "Ancak normalde bu dili kullanmıyorum" dedi.

​''Toplantıda tarafımdan kullanılan dil, sert bir dildi, ama bu dil değildi'' diyen Trump, düzeltme açıklamasında daha fazla batmayı da başardı.