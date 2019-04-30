Trump’ın danışmanından Venezuela'da darbe girişimine destek

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanlarından Kellyanne Conway Venezuela'daki darbe girişimine destek açıklayarak, iktidarın 'barışçıl bir şekilde' değişmesini istediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın önde gelen danışmanlarından Kellyanne Conway, Venezuela'daki iktidarın barışçıl bir şekilde değişmesini istediklerini ve bu ülkedeki durumu yakından izlemeye devam ettiklerini belirtti.

Conway, bugünkü basın toplantısında, “Oradaki durumu çok yakından takip ediyoruz. Barışçıl geçiş istiyoruz” dedi.

Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido bugün kendisini destekleyen askerlerle birlikte başkent Caracas’taki La Carlota hava kuvvetleri üssünün yakınlarında toplanmıştı.

Öncesinde Guaido, Venezuela halkını ve orduyu sokaklara çıkarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirme planının son evresinin başladığını duyurmuştu.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise silahlı kuvvetlerin Maduro'nun yanında olduğunu açıklarken Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da askeri liderlerle görüştüğünü belirterek, “Bana tam bağlılık gösterdiler” demişti.