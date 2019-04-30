Darbe girişimi sonrası Maduro’dan ilk açıklama: Yeneceğiz

Venezuela’da ABD destekli darbe girişiminin ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bu sabah ABD destekli muhalif lider Juan Guaido'nun bir grup askerle birlikte başlattığı darbe girişiminin ardından bir açıklama yaptı.

Twitter’dan yaptığı açıklamada Maduro “Sinirler çelik gibi! Ülkenin tümündeki REDI (Birleşik Stratejik Savunma Mıntıkaları) ve ZODI (Birleşik Savunma Bölgeleri) komutanlarıyla konuştum. Halka, Anayasaya ve Anavatana bağlılıklarını bildirdiler. Barışçıl bir zaferi sağlamak için maksimum halk seferberliğine çağırıyorum. Yeneceğiz!” dedi.