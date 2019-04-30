Venezuela'da darbe girişimine ilk tepkiler

Venezuela'da ABD destekli Juan Guaido'nun beraberindeki bir grup silahlı askerle birlikte açıklama yaparak darbe girişimi başlatmasına ABD tam destek verirken, Küba ve Bolivya'dan kınama açıklamaları yapılıyor.

Venezuela'da bu sabah ABD destekli muhalif lider Juan Guaido'nun başlattığı darbe girişimine ABD sahip çıktı. Küba ve Bolivya ise girişimi şiddetle kınadıklarını açıkladı.

'TRUMP BİLGİLENDİRİLDİ'

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders ABD Başkanı Donald Trump’ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini belirterek “Venezuela’daki durumu izliyoruz” dedi.

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Guaido’nun darbe çağrısına destek vererek Twitter’dan “Venezuela ordusu Anayasayı ve Venezuela halkını korumalıdır, demokrasinin gaspına karşı Ulusal Meclis’in ve meşru kuruluşların yanında yer almalıdır. ABD Venezuela halkının yanındadır” diye yazdı.

POMPEO 'KURTULUŞ OPERASYONU' DEDİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Twitter'dan paylaştığı mesajda "Bugün geçici devlet başkanı Juan Guaido, Operación Libertad'ın [Kurtuluş Operasyonu] başladığını duyurdu. ABD hükümeti Venezuela halkını özgürlük ve demokrasi arayışında tamamen destekliyor. Demokrasi yenilemez" ifadelerini kullandı.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro da Twitter’dan yaptığı açıklamada ordunun Guaido’ya bağlılığını açıkladığını öne sürerek bunu memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

BOLİVYA: ABD ŞİDDET VE ÖLÜM İSTİYOR

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales darbe girişimi kınayan bir açıklama yayımladı.

Morales “Venezuela’da yabancı çıkarlarının desteğiyle sağcılar tarafından girişilen darbeyi şiddetle kınıyoruz. Ama şundan eminiz ki kardeşimiz Nicolas Maduro’nun cesur Bolivarcı Cumhuriyeti bu yeni emperyal saldırıdan sonra da yeniden ağırlığını koyacaktır. ABD bu müdahale ve darbe savaşında Venezuela’da şiddet ve ölüm yaratmak istiyor, insanların hayatını kaybetmesi hiç umrunda değil, yalnızca kendi çıkarlarını umursuyor. Tetikte olup birleşmeliyiz ki bir daha darbeciler bölgemize yeniden dönemesinler” dedi.

KÜBA: ŞİDDETLE KINIYORUZ

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de Venezuela’daki darbe girişimini kınadı.

Rodriguez “Venezuela’da devam eden darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Küba, kardeş ulusumuzun anayasal devlet başkanı Nicolas Maduro’ya ve onun Chavista’larına ve Bolivarcı hükümetine tam destek ve bağlılığını sunar. Amerika’daki barışa karşı saldırılar son bulsun” açıklaması yaptı.

PUTİN GÜVENLİK KONSEYİ'NDE KONUYU GÜNDEME GETİRDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Venezuela’daki durumla ilgili üst düzey güvenlik örgütüyle görüşmeler yaptığı bildirildi.

Rus medyası Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov’un Putin’in bugünkü Güvenlik Konseyi toplantısında Venezuela’daki durumu da gündeme getirdiğini bildirdiğini aktardı. Peskov toplantıda Venezuela’daki darbe girişimiyle ilgili haberlerin özel olarak ele alındığını söyledi.

MEKSİKA'DAN 'ENDİŞELİYİZ' AÇIKLAMASI

Meksika hükümeti Venezuela’daki durumu yakından takip ettiklerini ve şiddetin tırmanmasından endişe ettiklerini bildirdi. Meksika’nın ülkedeki krize barışçıl, demokratik ve diyalog temelinde insan haklarına saygılı bir çözümden yana olduğu belirtildi.

İSPANYA: UMARIZ KAN DÖKÜLMEZ

Venezuela’da Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıyan ülkelerden İspanya’dan hükümet sözcüsü Isabel Celaá tarafından yapılan açıklamada ise “Umuyoruz ki kan dökülmez. Venezuela’da barışçıl, demokratik bir süreci destekliyoruz. Yeni bir devlet başkanı için seçimlerin acilen yapılmasından yanayız” denildi.

AVRUPA PARLAMENTOSU BAŞKANI: HARİKA HABER

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de darbe girişimini memnuniyetle karşılayan isimler arasında yer aldı.

Tajani “Bugün Venezuela’ya Avrupa Parlamentosu’nun her zaman desteklediği demokrasi ve özgürlüğün geri gelişi açısından tarihi bir gün. Anayasaya itaat eden askerler tarafından Leopold Lopez’in serbest bırakılması harika haber. Yaşasın özgür Venezuela” ifadelerini kullandı.