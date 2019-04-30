Venezuela'da yine ABD yanlısı darbe girişimi

Venezuela'da ABD destekli bir darbe girişimi daha yaşanıyor.

Venezuela hükümeti, ABD destekli "muhalefetle" bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

Venezuela'da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli Juan Guaido, bu sabah Twitter'da yayımladığı mesajla orduya ve halka ülkenin meşru devlet başkanı Nicolas Maduro'ya karşı kalkışma çağrısı yaptı.

Guaido "Ulusal silahlı kuvvetler doğru kararı verdi ve Venezuela halkının desteğine güveniyor" ifadesini kullandı.

Guaido'nun bu mesajının ardından Venezuela Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, Twitter'dan yaptığı açıklamada "ordunun darbe girişiminde bulunmaya çalışan bir grup haine karşılık verdiğini" dile getirdi.

Rodriguez "Venezuela halkına bildiririz ki şu anda askeri personelimiz içinde Anayasaya ve Cumhuriyetin huzuruna karşı bir darbe başlatmak üzere Altamira'da üslenen küçük bir hain grubuna karşılık vererek onları etkisiz hale getiriyoruz." dedi.

Rodriguez "Bu girişim, aylardır şiddet gündemlerini duyuran kanlı aşırı sağın darbesine bir yenisini ekledi. Muzaffer Bolivarcı Ulusal Silahlı Güçleri'yle birlikte darbe girişimini yenerek barışı koruyabilmeleri için halkı yüksek teyakkuz halinde olmaya çağırıyoruz" dedi.

AP, Guaido'nun 2014 yılından beri ev hapsinde olan Leopoldo López'le birlikte küçük bir grup askerle Karakas sokaklarında açıklama yaptığını yazdı. Haberde López'in askerler tarafından serbest bırakıldığı ifade edilerek halka sokaklara çıkma çağrısında bulunduğu bildirildi.

Venezuela Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, Guadio’nun darbe iddialarının tersine ülkenin tamamında sükunetin hakim olduğunu belirtti. Cabello, halkı Miraflores'teki Başkanlık Sarayı önünde toplanmaya çağırdı. Devlet televizyonuna telefonla bağlanan Cabello, girişimin ABD destekli küçük bir hain asker grubunun işi olduğunu belirtti. Cabello, başkent Karakas'ta ve darbe girişiminde bulunan asker grubunun üslendiği yerin yakınlarındaki Carlota hava üssünde durumun sakin olduğunu dile getirdi.

SAVUNMA BAKANI: SİLAHLI GÜÇLER MADURO’YA BAĞLILIĞINI KORUYOR

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ise “Ülkeyi şiddete boğmayı amaçlayan bu darbe hareketini reddediyoruz. Bu yıkıcı hareketin ön saflarında yer alan sözde siyasi liderler, endişe ve terör yaratmak üzere şehrin umumi yolunda savaş silahlarıyla donatılmış askerleri ve polisleri kullandılar” dedi.

Lopez silahlı güçlerin ulusal anayasaya ve meşru hükümete kesin bir biçimde bağlılığını koruduğunu söyledi. Sekizinci savunma mıntıkasındaki tüm askeri birimlerin kışlalar ve askeri üslerdeki durumun normal olduğunu bildirdiğini belirten Lopez, darbe girişiminde bulunan askerlere “Bir grup korkaksınız” diye seslendi.

ABD'Lİ SENATÖR RUBIO DEVREDE

ABD'nin Venezuela politikalarının mimarlarından Senatör Marco Rubio, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Venezuela askeri personeline ve sivillere ayaklanma çağrısı" yaptı.

Rubio "Şimdi Venezuela'da askeri personel için anayasal yeminlerini yerine getirme ve meşru geçici devlet başkanı Juan Guaido'nun demokrasiyi yeniden kurma çabasını savunma zamanı. Saatler ve günler içinde tarih yazabilirsiniz. Yıllardır yoksunluğunu çektiğiniz özgürlük Venezuela halkını bekliyor. Bu fırsatı elinizden almalarına izin vermeyin. Şimdi meşru anayasal hükümetinize destek için sokağa çıkma zamanı. BU anın elinizden kayıp gitmesine izin vermeyin. Bir daha bu fırsatı bulamayabilirsiniz" ifadesini kullandı.