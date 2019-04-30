Venezuela Savunma Bakanı'ndan darbe girişimine ilişkin açıklama

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino ABD destekli darbe girişimine karşı açıklama yaparak, Venezuela ordusunun meşru hükümetin yanında olduğunu duyurdu.

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, canlı yayımlanan basın toplantısıyla darbe girişimine karşı açıklama yaptı.

teleSUR'un aktardığına göre Padrino, açıklamasında ABD destekli darbe girişimi için "Korkakça, terörist bir eylem" diyerek, darbe girişiminin "çok küçük ölçekli" olduğunu söyledi.

Ordunun darbe girişimine karşı anında yanıt verdiğini söyleyen Padrino, komutanların askerlerinin başına geçerek darbe girişimini reddettiğini söyledi.

"Emperyal unsurlar tarafından Venezuela'ya karşı savaş yürütülüyor, amaçsa meşru ve halk tarafından seçilmiş hükümeti yıkmak" diyen Venezuelalı bakan, "ABD emperyalizmi tarafından yönlendirilen bu yeni saldırıyı reddediyoruz" dedi.

Venezuela ordusunun Venezuela halkına ve ülkeye bağlılığını yineleyen Padrino, ülkenin kurumlarını savunmayı sürdüreceklerini ifade etti.