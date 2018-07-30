Trump'ın avukatı Giuliani: Ses kayıtlarını dinlemenizi isterim

ABD Başkanı Trump'ın avukatı Giuliani, geçtiğimiz hafta basına sızdırılan ve Trump'ın ilişki yaşadığı Playboy modeline sus payı ödediğini ortaya koyan ses kaydına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudolph Giuliani, geçtiğimiz hafta basına sızdırılan ve Trump'ın ilişki yaşadığı Playboy modeline seçim kampanyası sırasında sus payı ödediğini ortaya koyan ses kaydına ilişkin açıklamalarda bulundu. Guiliani, ses kaydında Cohen'in Trump'ın ilişki yaşadığı eski porno yıldızına, "kampanya için değil, başkanı ve Melania'yı kişisel olarak sevdiği için" sus payı ödediğini söylediğinin duyulduğuna işaret etti.

FBI'ın, Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in bürosuna düzenlediği baskın sırasında ele geçirilen ses kayıtlarının Trump'ı aklayacağını iddia eden Avukat Giuliani, "Bunlar okumanızı istediğim, duymanızı istediğim ses kayıtları" diye konuştu.

NEDİR BU SES KAYDI MESELESİ?

Donald Trump'ın uzun yıllar boyunca avukatlığını ve "özel işlerini" yapan Michael Cohen'in evi ve ofisi, geçtiğimiz Nisan ayında FBI tarafından basılmış ve burada bir dizi ses kaydı ve döküman ele geçirilmişti.

Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan FBI operasyonu kapsamında ele geçirilen ses kayıtlarının, Trump'ın Rus müdahalesinden haberdar olduğunu kanıtlayacağı beklentisi yaratıldı.

Trump'ın seçim kampanyası öncesinde ve sırasında işlerini yürüten Cohen, FBI'ın ilk hedefi oldu. Trump'ın ve ekibinin yöneltilen suçlamalar karşısında Cohen'i yalnız bırakması ise Cohen'in eski müvekkiliyle arasının açılmasına ve FBI ile iş birliği yapmasına yol açtı.

TRUMP TOWERS TOPLANTISI

Cohen'in ofisinde ele geçirilen ses kayıtlarının, 2016 yılında Trump Tower'da Rus yetkililer ile Trump'ın damadı Jared Kushner, oğlu Donald Trump Jr ve seçim kampanyası yöneticilerinden Paul Manafort arasında gerçekleşen görüşmenin "Trump'ın bilgisi dahilinde" olduğunu kanıtlaması bekleniyordu.

Donald Trump Jr, Eylül 2017'de yaptığı açıklamada babasının Rus yetkililerin başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'a ilişkin istihbarat paylaştığı toplantıdan haberi olmadığını savunmuş, ABD Başkanı Trump da bu yönde iddiada bulunmuştu.

Öte yandan, Cohen, geçtiğimiz günlerde, Trump'ın toplantıdan haberdar olduğunu ve bu bilgiyi ABD başkanlık seçimlerine dönük Rus müdahalesini soruşturan, Eski FBI Müsteşarı ve Özel Soruşturmacı Robert Mueller'e ifade olarak vereceğini açıkladı.

SEÇİM KAMPANYASINDA HUKUKSUZLUK İDDİASI

FBI'ın el koyduğu ses kayıtlarından birinin geçen hafta basına sızdırılmasıyla ise yeni bir tartışma başladı.

Cohen'in basına sızdırdığı telefon görüşmesiyle birlikte, Cohen ile Trump'ın, porno yıldızı Stormy Daniels'e sus payı verilmesini ve Daniels'in yazdığı otobiyografinin yayınlanmasını engellenmeyi planladığı ortaya çıktı.

Buna göre, Trump'ın seçim kampanyası için toplanan bütçeden 150 bin doları, geçmişte ilişki yaşadığı porno yıldızı Stormy Daniels'e (Karen McDougal) aktardığı ve böylece seçim kanunlarını ihlal ettiği iddiası gündeme geldi. ABD Başkanı Trump ve ekibi, Daniels'e para verildiğini kabul etmekle birlikte, usulsüzlük iddiasını reddetti.

GUILIANI: SES KAYDIYLA OYNANMIŞ OLABİLİR

Dün CBS televizyonunun "Face the Nation" adlı programına katılan Avukat Giuliani, Cohen'in ses kayıtları üzerinde oynamış olabileceğini iddia ederek, "Bütün bu ses kayıtlarına ilişkin şu soruyu sormanız gerekiyor, bunların kaç tanesinin üzerinde oynama yaptı? Adamın elinde yaklaşık 180 kaset var" diye konuştu.

FBI'ın el koyduğu 180 ses kaydından yalnızca 12 tanesinde Trump'ın adının geçtiğini ve yalnızca birinde Trump'ın konuştuğunu ifade eden Guiliani, ele geçirilen bütün kasetler yayınlandığı takdirde ABD Başkanı Trump'ın elinin güçleneceğini iddia etti.

'KAMPANYA FİNANSMANI YASALARINI İHLAL ETMEDİK'

Giuliani, geçen hafta Cohen tarafının basına sızdırdığı ses kaydına ilişkin olarak, ses kaydının kampanya finansmanı yasalarının ihlal edilmediğini ortaya koyduğunu belirtti.

Guiliani, ses kaydında Cohen'in Trump'ın ilişki yaşadığı eski porno yıldızına, "kampanya için değil, başkanı ve Melania'yı kişisel olarak sevdiği için" sus payı ödediğini söylediğinin duyulduğuna işaret etti.

MAHKEME TRUMP'TAN İFADESİNİ İSTEYEBİLİR

Giuliani, CBS televizyonunda, soruşturmacıların Trump'ın ifade vermesine dönük talebi hakkında da açıklamada bulundu. Soruşturmacı Mueller ile pazarlıkların, Trump'ın gönüllü bir şekilde ifade verme ihtimalinin ortaya çıkmasıyla birlikte anlık olarak sonlandığını bildirdi.

"Onlara harika bir teklifimiz var" diyen Giuliani, teklifin detaylarını açıklamazken, yapılacak sorgunun içeriğine ilişkin Mueller'e bir mektup yazarak bazı öneriler sunduklarını ifade etti.

Soruşturma makamı ile Beyaz Saray arasında bir gerilimin patlak vermesinin ihtimal dahilinde olduğu düşünülürken, Beyaz Saray Avukatı Emmet Flood ve Trump'ın diğer avukatlarının, Trump'ı ifadeye zorlayacak olası bir mahkeme çağrısını karşılayabilmenin yollarını aramakla meşgul olduğu ifade ediliyor.