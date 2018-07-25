Cohen, Trump'la ilgili yeni bir ses kaydı yayınladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael D. Cohen, eski müvekkilinin ilişki yaşadığı Playboy modeline ödeyeceği sus payının tartışıldığı bir ses kaydı yayınladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael D. Cohen, Trump'ın kendisiyle ilişki yaşadığını iddia eden Playboy modeline sus payı teklif etmesini içeren bir gizli ses kaydı yayınladı.

CNN'de yayınlanan ses kaydında eski model Karen McDougal'a ödeme detayları yer alırken, paranın Cohen vasıtasıyla ödenip ödenmediği ve konuşmanın 2016 seçimleri öncesi gerçekleşip gerçekleşmediği belirlenemiyor.

Cohen'le beraber çalışan ve Bill ile Hillary Clinton'a desteğiyle bilinen avukat Lanny J. Davis, Cohen'in yeni bir yola girmesinden dolayı ses kaydını yayınladığını belirtti.

Ses kayıtlarında Trump'ın McDougal'ın hikayesini satın alan The Enquirer dergisini hikayeyi yayımlamaması için ikna etmeye çalıştığı, Cohen'le konuştuğu başka bir kayıttaysa McDougal'ın haklarını satın alacak başka bir şirket kurma planının yapıldığı ortaya çıktı.

New York mahkemesi, bir dönem Trump'ın en sadık çalışanı olarak bilinen Cohen'in ödeme sürecinde rolü olup olmadığını soruşturuyor.

Trump, Cohen'in ses kaydını “yasal olmayabilir” şeklinde yorumladı.

