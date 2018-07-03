Eski avukatı Trump'la mesafeyi açtı, savcıyla işbirliği yapabilir

Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, ABC ile söyleşisinde 'ailesinin ve ülkesinin her zaman önce geldiğini' belirtti. Yaklaşık iki hafta önce görevinden istifa eden ve Trump'ın göçmen politikalarını eleştiren Cohen'in savcılarla işbirliği yapma ihtimali artıyor.

Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, “ailesinin ve ülkesinin önce geldiğini” açıkladı. Cohen'in Trump ile beraber yaptığı işlere ve Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels'e ödeme yapması iddiasına dair açılan soruşturmalar sürüyor.

Cohen, iki hafta önce görevinden istifa etmiş ve Trump'ın göçmen politikalarını eleştirmişti.

Cohen'in açıklamaları, New York savcıları ve seçime Rusların müdahalesini soruşturanlarla işbirliği yapacağına ilişkin iddiaları da kuvvetlendirdi.

Cohen ayrıca Stormy Daniels'in avukatı Michael Avenatti'nin kendisine karalama kampanyası yürüttüğünü iddia etti.

'BAŞKAN İÇİN KURŞUN YERİM'DEN 'KİMSENİN KUM TORBASI OLMAYACAĞIM'A

Cohen'in Trump'a ilişkin sorulara agresif cevaplar verdiği görüldü. Cohen, geçen Eylül'de “başkan için kurşun yiyeceğini" ve “başkanı asla terk etmeyeceğini” belirtmişti.

Ancak Cohen, Cumartesi günkü söyleşisinde “Eşim, kızım ve oğluma her zaman sadığım ve sadık kalacağım. Ailem ve ülkem önce gelir” açıklamasını yaptı.

Trump'ın kendisine tepki verip vermeyeceğine dair soruyu yanıtlayan Cohen, “Hiç kimsenin savunma stratejisinin kum torbası olmayacağım. Bu hikayede kötü olan ben değilim, kimsenin de beni öyle resmetmesine izin vermeyeceğim” dedi.

Cohen'in evi, Nisan ayında Rusya'nın seçimlere karışmasına dair soruşturma kapsamında FBI tarafından aranmıştı.

Şu ana kadar suç duyurusunda bulunulmayan Cohen, “Suçlandığım takdirde dosyamı incelemesi için yeni danışmanım Guy Petrillo'yu görevlendireceğim” dedi. Petrillo'nun eski federal savcı olduğu biliniyor.