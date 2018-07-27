Cohen'den bir Trump iddiası daha: Haberi vardı

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, Haziran 2016'da Trump Tower'da gerçekleşen ve Rus temsilcilerin de katıldığı toplantıdan Trump'ın önceden haberi olduğunu iddia etti. Cohen, bu haftanın başında da Trump'ın ilişki yaşadığı modele ödeyeceği sus payının tartışıldığı bir ses kaydı yayınlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen, CNN'e yaptığı konuşmada Trump'ın Haziran 2016'da Trump Tower'da gerçekleşen ve seçimlerdeki Demokrat rakibi Hillary Clinton hakkında Rusların istihbarat paylaştığı toplantıdan önceden haberi olduğunu belirtti.

Cohen'in Trump'ın 2016 seçim kampanyasında Ruslarla çalışıp çalışmadığını soruşturan Robert Mueller'e bu bilgiyi aktarması bekleniyor.

Trump'ın şu anki avukatı Rudy Giuliani, “O (Cohen) güvenilir biri değil. Ona kalırlarsa ellerindeki soruşturma çürür” açıklamasını yaptı.

Trump, toplantıdan daha önce haberi olduğu iddialarını yalanlamıştı.

Bahsi geçen toplantıya Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr., damadı Jared Kushner ve seçim kampanyası menajerlerinden Paul Manafort katılırken, toplantıda Kremlin yönetiminin temsilcilerinden bir avukat olan Natalya Veselnitskaya da bulunmuştu.

Donald Trump Jr., Eylül 2017'de soruşturmacılara yaptığı açıklamada babasının toplantıdan haberi olmadığını savunmuştu.

Cohen, bu haftanın başında Trump'ın kendisiyle ilişki yaşadığı iddia edilen bir Playboy modeline sus payı ödemesinin tartışıldığı bir ses kaydı ortaya çıkarmıştı.