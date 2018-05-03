Trump porno yıldızına 'sus payı' ödediğini kabul etti

Trump'ın hukuk danışmanı, ABD Başkanı'nın eski porno yıldızı Stormy Daniels'a seçim kampanyası sırasında sessiz kalması için para ödediği iddialarını teyit etti. Ardından Trump da, olayı doğruladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "2006'da cinsel ilişki kurduğu eski porno yıldızı Stormy Daniels'a seçim kampanyası sırasında sessiz kalması için para ödediği" doğrulandı.

Konu daha önce de gündeme gelmiş, ancak Trump kişisel avukatı Michael Cohen'in 2016 başkanlık seçimi öncesi Stormy Daniels'a ödeme yaptığından haberdar olmadığını belirterek iddiaları reddetmişti.

Sputnik'te yer alan habere göre, şimdiyse Cohen'e geri ödeme yaptığını söyleyen Trump, anlatısını değiştirdi. ABD gündemindeki asıl soru ise bu ödeme zincirinin seçim kampanyalarının finansmanı yasasını ihlal edip etmediği.

HUKUK DANIŞMANI ÖDEMEYİ DOĞRULADI

Trump'ın hukuk danışmanı Giuliani, Fox News'a, Trump'ın avukatı Cohen'in ilişki iddialarında bulunmayı kesmesi için Stormy Daniels'a 130 bin dolar "sus parası" verdiğini açıkladı. Daha sonra Trump'ın bu parayı Cohen'e geri ödediğini de dile getirdi. Fox News kanalında ​Cohen'in Daniels'a tam da 2016 seçiminden önce 130 bin dolar ödemesinin Trump'ın kampanyasına yasa dışı bir katkı olup olmadığı tartışılırken, Giuliani şunları söyledi: ''O para kampanya parası değildi. Kampanya finansmanı kuralları ihlal edilmedi. Parayı bir hukuk firması aracılığıyla transfer ettiler ve ABD Başkanı sonrasında parayı firmaya geri ödedi."

"ABD Başkanı sadece Cohen'in bu işi böyle çözeceğine dair genel anlaşmayı biliyordu ama ayrıntılarını bilmiyordu" diyen Trump'ın hukuk danışmanı, Fox News'a çıkmasından önce ve sonra Trump'la konuştuğunu söyledi.

TRUMP'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ : BU TÜR ANLAŞMALAR ÇOK YAYGIN

Ancak Giuliani'nin Fox News'a açıklamalarının manşet olması üzerine Trump, bir dizi tweet atmakta gecikmedi.

Trump, Cohen'e yaptığı aylık avukatlık parası ödemesinin, seçim kampanyasıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve kampanya parası da olmadığını, iki taraf arasında yapılan gizlilik anlaşmasının (NDA) parçası olduğunu, bu tür anlaşmaların şöhretlerle zenginler arasında çok yaygın olduğunu yazdı.