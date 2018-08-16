Trump, eski CIA yöneticisi Brennan’ın güvenlik iznini iptal etti

ABD Başkanı Trump, kendisini Rusya Devlet Başkanı Putin’le zirve düzenlediği için 'hain' ilan eden eski CIA Direktörü John Brennan'ın ülkenin gizli güvenlik bilgilerine erişim iznini iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine özellikle Helsinki zirvesi konusunda muhalefet eden eski CIA direktörü John Brennan’ın güvenlik iznini iptal etti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Brennan’ın “ülkenin en sıkı tutulan sırlarına erişimine” uygun olmadığı ifadesi yer aldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders'in basın toplantısında aktarıldığı açıklamada Trump, “Ülkemin belirli bilgilerini korumak için bu bilgilere ulaşımı kontrol etmek de dahil olağanüstü bir anayasal sorumluluğum var. Bugün bu sorumluluğumu yerine getirmek için eski CIA direktörü John Brennan'ın güvenlik iznini kaldırma kararı aldım” ifadeleri kullandı.

TRUMP, RUSYA MÜDAHALESİ SORUŞTURMASINA BAĞLADI

ABD Başkanı, bu karara yönelik Wall Street Journal gazetesine verdiği söyleşide, Brennan’ın güvenlik izninin iptali gündemini, seçimlere Rusya’nın müdahale ettiği iddiasıyla ilişkilendirdi. Trump, kendi seçim kampanyasına yönelik olan soruşturmaya dair “Bunu bir cadı avı, bir düzmece olarak nitelendiriyorum. Ve bu insanlar bunu yürüttü. O nedenle bunun yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum” dedi.

Eski CIA yöneticisi, Donald Trump’ın Vladimir Putin’le düzenlediği Helsinki zirvesini “hainlik” olarak nitelendirmişti.

BRENNAN: “İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ BASTIRMA ÇABASI”

Trump’ın bu adımının ardından Brennan, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Bu davranışı, Trump'ın ifade özgürlüğünü bastırma ve kendisini eleştirenleri cezalandırma konusundaki çabasının bir parçası. Bu olay, istihbarat profesyonelleri de dahil tüm ABD'lileri seslerini çıkarmanın bedeli konusunda aşırı derecede endişelendirmeli. Benim prensiplerim izinlerden çok daha fazlasına değer. Pes etmeyeceğim” dedi.

DOKUZ KİŞİNİN DAHA GÜVENLİK İZNİ İPTAL EDİLDİ

ABD Başkanı’nın açıklamasında güvenlik izni iptal edilmesi planlanan dokuz kişinin daha adı geçti. Bu dokuz kişinin ortaklaştığı noktaysa hepsinin Trump’a muhalif olan devlet kadroları olması.

Bahsi geçen dokuz kişi eski FBI Direktörü James Comey, eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, eski Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Michael Hayden, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice, eski Federal Soruşturma Bürosu Direktör Yardımcısı Andrew McCabe, eski Başsavcı Sally Yates, eski FBI çalışanları Lisa Page ve Peter Ztrzok ile hâlâ Adalet Bakanlığı çalışanı olan Bruce Ohr.

Listede yer alan Comey ve McCabe'in halihazırda zaten güvenlik izinlerine sahip olmadığı da biliniyor.