Eski CIA şefi Trump'ı ihanetle suçladı: Trump, Putin'in cebinde

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından Avrupa başkentlerinde ve kendi ülkesinde sert eleştirilerin hedefi oldu.

Son olarak Eski CIA Şefi John O. Brennan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Trump'ı "ihanet" ve "zayıflık"la suçladı.

ABD Başkanı'nın Helsinki'deki zirvenin ardından gerçekleştirilen basın konferansındaki performansını eleştiren Brennan, "Cumhuriyetçi vatanseverler"i isyana çağırdı. Brennan şu ifadeleri kullandı:

"Donald Trump'ın Helsinki'deki basın toplantısı performansı 'ağır suçlar ve kabahatler' eşiğine çıktı ve onu geçti. Haince olmaktan aşağı kalır tarafı yoktu. Trump'ın yorumları sadece embesilce değildi, o artık tamamen Putin'in cebinde. Cumhuriyetçi vatanseverler: Neredesiniz?"

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you???

Brennan, ayrıca, Trump ve Putin'in, yanlarında danışmanları olmadan, başbaşa görüşmesini de şu sözlerle sorguladı:

"Trump neden Putin ile 1'e 1 görüştü? Bolton, Pompeo, Kelly ve Amerikan kamuoyundan ne gizliyor olabilir? Trump'ın gizlediği şey her neyse, Putin bundan Rusya'nın çıkarına ve Amerika'ya zarar vermek için nasıl yararlanacak? Trump'ın mutlak güvenilirlik kaybı, bütün açıklamalarını sahteleştiriyor."

Why did Trump meet 1 on 1 with Putin? What might he be hiding from Bolton, Pompeo, Kelly, & the American public? How will Putin use whatever Trump could be hiding to advantage Russia & hurt America? Trump’s total lack of credibility renders spurious whatever explanation he gives.

SENATÖR MCCAIN DE ELEŞTİRDİ

Cumhuriyetçi Arizona Senatörü John McCain de Trump'ı eleştirenler arasında yer aldı. Trump'ın basın toplantısındaki açıklamalarını "trajik bir hata" olarak tanımlayan McCain, ABD Başkanı'nın "Amerika'yı savunmakta başarısız" olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetçi Parti içindeki nüfuzlu üyelerden biri olduğu bilinen McCain, "Başkan Trump, sadece, düşman hakkında gerçekleri söylemek konusunda başarısız olmadı, ayrıca, başkanımız Amerika adına dünyaya seslenirken, bizi biz yapan şeyleri savunmakta başarısız oldu - evde ve dışarıda özgürlük davasına adanmış özgür insanların cumhuriyeti" diye konuştu.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLER DE RAHATSIZ

Trump'ı eleştirenler arasında Demokrat Parti'li senatörlerin yanı sıra John McCain gibi Trump'ın kendi partisi olan Cumhuriyetçi Parti'li senatörler de yer aldı.

Cumhuriyetçi Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham, Trump'ın tavrının Kremlin tarafından zayıflık olarak görüleceğini belirterek, Putin'in görüşme sırasında Trump'a hediye ettiği futbol topunun, içinde dinleme cihazı olabileceği şüphesiyle, incelenmesini talep etti.

Twitter'dan paylaştığı mesajında Graham, ABD Kongresi'nin, İran'ın rolünü göz önüne alarak, ABD'nin Rusya ile Suriye'de herhangi bir işbirliği yapıp yapmadığına ilişkin bir soruşturma başlatmasını önerdi.

Finally, if it were me, I’d check the soccer ball for listening devices and never allow it in the White House.

Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker ise, Helsinki zirvesine ilişkin, kendisinin de Rusya'yla iyi ilişkiler kurulması istediğini ancak Trump'ın Putin ile görüşürken daha kararlı ve inisiyatifli olması gerektiğini düşündüğünü açıkladı.

KOROYA DICTIONARY.COM DA KATILDI

Eski CIA Şefi Brennan'ın Trump'ı "ihanet"le suçlamasına bir destek de dictionary.com adlı sözlük sitesinin, sözcük anlamları paylaşan sosyal medya hesabından geldi.

dictionary.com, Twitter'dan "Hain" ve "Yurtsever" sözcüklerinin anlamlarını paylaştı.

Patriot: A person who loves, supports, and defends his or her country and its interests with devotion.

Traitor: A person who commits treason by betraying his or her country.https://t.co/Keq4fhTlRB

— Dictionary.com (@Dictionarycom) July 16, 2018