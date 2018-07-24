Trump, eski istihbaratçıların güvenlik izinlerini iptale hazırlanıyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın, aralarında eski CIA direktörü Brennan'ın da olduğu bir dizi bürokratın güvenlik bilgilerine erişim iznini iptal etmeye hazırlandığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini eleştiren bir dizi eski bürokrat ve istihbaratçının güvenlik iznini iptale hazırlanıyor.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, dün yaptığı basın toplantısında, aralarında eski CIA direktörü John O. Brennan ve eski FBI direktörü James R. Clapper'ın da olduğu eski istihbaratçıların güvenlik bilgilerine erişim izinlerinin iptal edilmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Sanders sözkonusu isimlerin kamu hizmetlerini ve güvenlik izinlerini "politize ettiğini" ve bazı vakalarda "para" için kullandığını belirterek, Trump'ın bu kişilerin güvenlik izinlerinin kaldırılmasının yollarını araştırdığını söyledi. Sanders, açıklamasında güvenlik izinleri kaldırılması düşünülen isimleri şöyle sıraladı:

Eski CIA direktörü John O. Brennan, eski FBI direktörü James B. Comey, eski CIA direktörü Michael V. Hayden, eski ulusal güvenlik danışmanı Susan E. Rice, eski ulusal istihbarat danışmanı James R. Clapper Jr. ve eski FBI başkan yardımcısı Andrew McCabe. Ancak geçen yıl Trump tarafından görevden alınan eski FBI Direktörü James B. Comey ile yine Mart ayında görevden alınan eski FBI başkan yardımcısı Andrew G. McCabe'in zaten güvenlik izinlerinin bulunmadığına işaret ediliyor. Bunun da, Trump'ın bu kararının üzerinde çalışılmadan alındığını gösterdiği belirtiliyor. Trump'ın bu kararı Kentucky'den Cumhuriyetçi senatör Rand Paul'un önerisi üzerine aceleyle aldığı da gelen bilgiler arasında.

Trump'ın izinlerini kaldırmayı planladığı isimler, özellikle 2016 seçimlerinde Rus müdahalesine ilişkin açıklamalarıyla ve Trump'a yönelik eleştirileriyle gündeme gelen isimler.

ABD'de eski istihbarat görevlilerinin görevlerini bıraktıktan sonra da güvenlik bilgilerine erişim hakkı bulunuyor. Bu kişiler görevlerinin bitmesinin ardından bu izinleri sayesinde çeşitli kurumlarda danışmanlık da yapabiliyorlar.

Savunma, istihbarat ve yargıda üst düzey bürokratların görevlerini bıraktıktan sonra da güvenlik bilgilerine erişimi sürdürdüğü ABD'de, şu anda 4,1 milyon kişinin güvenlik izninin bulunduğu bunlar arasında 1,3 milyonunun da "çok gizli" bilgilere erişim iznine sahip olduğu biliniyor