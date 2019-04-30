Trump Erdoğan’ın önerisini duymazdan geldi: Türkiye S-400 krizinden çıkış için formül arıyor

Türkiye’nin ABD ile S-400 konusunda gerilen ilişkilerinde AKP, Washington’a ‘Rus teknolojisini inceleme’ teklifini sürdürüyor. Erdoğan dün Trump'la görüşmesinde 'ortak çalışma grubu' teklifini yinelerken, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Erdoğan’ın teklifine değinilmedi. S-400 konusunda Almanya'dan da 'Türkiye NATO ile uyumlu olmayan bir sistemde karar kılarsa sonuçlarını hesaba katmalı' açıklaması geldi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla ilgili ABD ile Türkiye arasındaki gerilim sürerken, Ankara Washington’a “gelin Rus teknolojisini inceleyin” anlamına gelen “ortak çalışma grubu” teklifini sürdürüyor.

İlk kez Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dile getirdiği ABD ile “ortak çalışma grubu” önerisini dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yineledi. Ankara Washington’a S-400 sistemlerinin F-35 savaş uçaklarına etkisini incelemek için ortak çalışma grubu kurulmasını öneriyor.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu’ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirmişlerdir” denildi. Ancak görüşme sonrası Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada sözkonusu teklife değinilmedi.

Beyaz Saray açıklamasında, Trump ile Erdoğan’ın Türkiye’nin S-400 füze savunma sistemi satın alma planını ele aldıkları kaydedildi.

Reuters’a konuşan bir üst düzey ABD’li yetkili, ABD’nin Türk yetkililere S-400 satın alınması konusundaki “derin endişelerini” bir dizi üst düzey toplantıda ve görüşmede dile getirmeyi sürdürdüğünü söyledi.

ALMANYA DA TOPA GİRDİ: ENDİŞELİYİZ

Türkiye’nin Rus teknolojisini inceleme teklifi kabul görmüş gözükmezken dün Almanya da topa girerek Türkiye'nin S-400 satın almasının sonuçlarını hesaba katması gerektiğini açıkladı.

İstanbul Güvenlik Konferansı’nda konuşan Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann "Türkiye'nin Batı İttifakına sıkı bir şekilde kenetlenmiş kalmaya devam etmesini istediklerini, bu nedenle S-400'lerin satın alınmasını büyük endişeyle karşıladıklarını" belirtti.

Almanya'nın planlanan satın alma konusunda ABD ve diğer NATO partnerlerinin endişelerini paylaştığını belirten Erdmann, "Her devlet silah sistemleri satın almakta özgürdür. Ancak NATO ile uyumlu olmayan bir sistemde karar kılması durumunda Türkiye'nin bunun sonuçlarını hesaba katması gerekir" diye konuştu.

KALIN ABD İLE 'BİRLİKTE İNCELEME' TEKLİFİNİ YİNELEDİ

Aynı konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Türkiye'nin bu endişeleri gidermek üzere ABD ile birlikte incelemelerde bulunma teklifini yineleyerek, Türkiye'nin, kendisinin de dahil olduğu F-35 programını tehlikeye atmak istemeyeceğine işaret etti.

YAPTIRIM TEHDİDİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir dizi ABD senatörü TÜrkiye’nin Rusya’dan S-400 satın alması halinde yaptırımlarla karşılacağını söylemişti.

ABD, ayrıca Ankara'yı F-35’lerin teslimatını durdurmakla da tehdit ediyor.

S-400 ANLAŞMASI

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması konusunda Rusya ile görüştüğüne dair ilk haberler Kasım 2016’da gündeme yansımıştı. Eylül 2017’de Moskova anlaşmanın imzalandığını duyurmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin ilk ödemeyi yaptığını açıklamıştı.

