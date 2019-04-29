Alman Büyükelçi: Türkiye bunun sonuçlarını hesaba katmalı

Alman Büyükelçi Erdmann, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alma planı konusunda ABD'nin endişelerine katıldıklarını belirterek "Türkiye, NATO ile uyumlu olmayan sistemde karar kılarsa sonuçlarını hesaba katmalıdır" dedi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye'nin Rus füze savunma sistemi S-400'leri satın alma planının Alman hükümetinde büyük endişe yarattığını söyledi.

Başkent Üniversitesi ve Konrad Adenauer Vakfı işbirliği ile düzenlenen İstanbul Güvenlik Konferansında konuşan Alman Büyükelçi, "Türkiye'nin Batı İttifakına sıkı bir şekilde kenetlenmiş kalmaya devam etmesini istediklerini, bu nedenle S-400'lerin satın alınmasını büyük endişeyle karşıladıklarını" belirtti.

“HER DEVLET SİLAH SİSTEMLERİ SATIN ALMAKTA ÖZGÜRDÜR ANCAK…”

Deutsche Welle Türkçe’de yer alan habere göre; Almanya'nın planlanan satın alma konusunda ABD ve diğer NATO partnerlerinin endişelerini paylaştığını belirten Erdmann, "Her devlet silah sistemleri satın almakta özgürdür. Ancak NATO ile uyumlu olmayan bir sistemde karar kılması durumunda Türkiye'nin bunun sonuçlarını hesaba katması gerekir" diye konuştu.

Konferansa katılan eski Alman ordu mensupları da Türkiye'nin S-400'leri NATO sistemlerine entegre etmeme planıyla ilgili endişelerini dile getirerek ortak hava savunmasının tehlikeye gireceği uyarısında bulundu. NATO müttefiklerinin ortak bir çözüm bulmasının ortak çıkarlar gereği olduğunu belirten eski ordu mensupları, Rusya'nın S-400'ler üzerinden NATO savaş uçaklarıyla ilgili hassas bilgilere ulaşabileceği endişesini de gündeme getirdi.

KALIN: S-400 KARARI BİR GECEDE ALINMADI

Konferansa katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Türkiye'nin son 10-11 yıl boyunca Amerikan Patriot füze savunma sistemlerini satın almaya çalıştığını, S-400'leri satın alma kararının bir gecede gerçekleşmediğini belirtti.

S-400'lerin NATO savunma sistemine entegre edilmeyeceğini kaydeden Kalın, "S-400'ler ile ilgili ABD'nin kaygısı şu yönde: F-35 savaş uçaklarının taktik bilgilerinin açılacağı kaygısı var. Bizim uzmanlarımıza göre bu kaygılar tamamen temellendirilmiş kaygılar değil. Çünkü eğer S-400'ün hassas veriye erişim kabiliyeti olsaydı Ruslar bunu çoktan elde etmiş olurdu. Türkiye'nin bunu satın alıp, konuşlandırmasının gereği yoktu. Rusya, Suriye'de S-400 var. İsrail de F-35 uçuruyor etrafta. S-400’lerin bu hassas veriye erişim kabiliyeti olsaydı, zaten bunu şu ana kadar çoktan elde etmiş olurlardı. Bunun NATO'nun hava savunma sistemine bir tehdit oluşturacağını düşünmüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin bu endişeleri gidermek üzere ABD ile birlikte incelemelerde bulunma teklifini yineleyerek, Türkiye'nin, kendisinin de dahil olduğu F-35 programını tehlikeye atmak istemeyeceğine işaret etti.