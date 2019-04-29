Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın Trump ile görüşmesinde S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirdiği belirtildi. İkili ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan'ın Rusya'nın S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirdiği bildirildi. Görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. İkili ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilmiş; atılacak adımlar değerlendirilmiştir. İki lider, Suriye’de yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak, terörle mücadele konusunda yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu’ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşme vesilesiyle San Diego şehrinde yaşanan silahlı saldırıyı kınayarak, muhatabının nezdinde ABD halkına başsağlığı dileklerini sunmuştur.''