Trablus'a ilerleyen Libya Ulusal Ordusu'na hava saldırısı

Libya’da Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Trablus’un güneyinde kendilerine bir hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Libya’da Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Ulusal Mutabakat Hükümetin'nin merkezi olan başkent Trablus’un güneyinde kendilerine bir hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Hafter’e bağlı güçler, Trablus’un 50 kilometre güneyindeki El Aziziye bölgesinde Misrata şehrinin batısından havalandıklarını söyledikleri bir uçak tarafından hedef alındıklarını belirtti. Misrata’daki grupların çoğu, uluslararası toplum tarafından da tanınan Trablus merkezli birlik hükümetini destekliyor. Hava saldırısı gerçekleştirildiği karşı taraf tarafından henüz doğrulanmış değil.

Libya Ulusal Ordusu, dün Trablus'un güneybatısındaki birkaç bölgeyi ele geçirdiği açıklamıştı. G7 ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise bugün birer açıklama yayınlayarak Libya'da yaşanan askeri çatışmaları kınadı.

ULUSAL MUTABAKAT HÜKÜMETİ: CEVABIMIZ SERT OLACAK

Hafter'e bağlı güçlerin 4 Nisan'da Trablus'a yönelik başlattığı operasyonu değerlendiren Ulusal Mutabakat Hükümeti Fayiz es-Serrac, Hafter'in siyasi anlaşmayı bozduğunu ve bunun sert bir cevabı olacağını söyledi.

Serrac, geçen gün başkomutan sıfatıyla Genelkurmay Başkanlığına gönderdiği talimatta, sivillerin hayatına yönelik tehditlere karşı Hava Kuvvetleri Komutanlığını hava operasyonları düzenlemekle görevlendirmişti.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında NATO tarafından devrilmesinin ardından ülkede büyük iç çatışmalar yaşanmış, cihatçı örgütler Libya'nın büyük bölümünü ele geçirmişti.

El Kaide ve IŞİD dahil olmak üzere pek çok cihatçı örgüt Libya'da varlık göstermeye devam ediyor.

Libya Ulusal Ordusu, sene başından beri yaptığı operasyonlarla ülkede petrol bulunan tüm bölgeleri kontrol etmeyi hedefliyor.