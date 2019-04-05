'Libya Ulusal Ordusu, Trablus'un bir kısmını ele geçirdi'

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'un güneybatısındaki birkaç bölgeyi ele geçirdiği belirtildi.

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'un güneybatısındaki birkaç bölgeyi ele geçirdiği belirtildi.

Sputnik'e konuşan Libya Ulusal Ordusu'ndan bir kaynak, "Şu anda kentteki sokaklar boş durumda. Tüm sakinlerin kentten ayrılmayı tercih ettiği görülüyor. Trablus'un güneybatısındaki Canzur ve Sivani gibi birkaç bölge halihazırda Libya Ulusal Ordusu'nun kontrolüne geçmiş durumda" dedi.

Herhangi bir çatışma yaşanmadığını da kaydeden kaynak, "sadece bazı çete gruplarının küçük çaplı saldırılar düzenlediğini" ifade etti.

Hafter, kendisine bağlı güçlere "Trablus'u teröristlerden kurtarmak için" taarruz emri vermişti.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında NATO tarafından devrilmesinin ardından ülkede büyük iç çatışmalar yaşanmış, cihatçı örgütler Libya'nın büyük bölümünü ele geçirmişti.

Libya Ulusal Ordusu, sene başından beri yaptığı operasyonlarla ülkede petrol bulunan tüm bölgeleri kontrol etmeyi hedefliyor.