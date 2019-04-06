G7 ve BM Libya'da askeri çatışmaları kınarken, Rusya dış müdahaleye karşı uyardı

G7 ülkeleri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, birer açıklama yayınlayarak Libya'da yaşanan askeri çatışmaları kınadı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Libya'da barışçıl bir çözüm istediklerini, ancak dışarıdan müdahaleye karşı olduklarını açıkladı.

G7 ülkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da yaşanan çatışmaları kınadıklarını açıkladı.

G7 ülkelerinin yaptığı açıklamada "Libya'da yaşanan tüm askeri çatışmalara karşıyız. BM öncülüğünde yapılması planlanan seçimleri destekliyor ve tüm ülkeleri Libya'nın istikrarına destek olmaya çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise ayrı bir açıklama yaparak Libya Ulusal Ordusu (LUO) komutanı Halife Hafter'e saldırıyı durdurma çağrısı yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Kahire ziyaretinde Libya'da barışçıl bir çözüm istediklerini, ancak Libya'ya dışarıdan müdahaleye karşı olduklarını açıkladı.

Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'a doğru ilerlemeyi sürdürdüğü belirtiliyor.