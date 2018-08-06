TKP'den açıklama: Emperyalizm kaybedecek, Latin Amerika halkları kazanacaktır

TKP, 'Emperyalizm kaybedecek, Latin Amerika halkları kazanacaktır' başlıklı bir açıklama yayımlayarak, Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya yapılan saldırının ardında sağcı muhalefetin ve emperyalizmin olduğunu duyurdu.

Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya karşı gerçekleştirilen suikast girişimine dair açıklama yayımlayan Türkiye Komünist Partisi, "Saldırıyı bir milis grubu üstlenmiş görünse de arkasında Venezuela’nın sağcı muhalefeti ve emperyalizmin işbirliğinin durduğu şüphe götürmemektedir" dedi.

"Emperyalizm kaybedecek, Latin Amerika halkları kazanacaktır" başlıklı açıklamada, "Biliyoruz ki karşı devrimcilerin bu kanlı girişiminde canına kast edilen Maduro’nun şahsında Venezuela halkının ve işçi sınıfının onurlu ve eşitlikçi bir yaşam idealidir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

4 Ağustos Cumartesi günü Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya bir askeri tören sırasında suikast girişimi düzenlenmiştir. Törende Maduro hedeflenerek patlayıcı C-4 yüklü insansız hava aracı ile saldırıda bulunulmuş, saldırıda yedi Venezuela askeri yaralanmıştır. Saldırıyı bir milis grubu üstlenmiş görünse de arkasında Venezuela’nın sağcı muhalefeti ve emperyalizmin işbirliğinin durduğu şüphe götürmemektedir.

ABD emperyalizmi, Latin Amerika’yı tekrar arka bahçesi haline getirebilmek için kıtadaki ilerici iktidarlara ekonomik ablukalar, operasyonlar, sabotajlar, darbeler ve silahlı müdahaleler dahil her yolla saldırmaktadır. Bilinçlenen Venezuela halkının direnciyle karşılaştıkça saldırılarını şiddetlendirmekte, amacına ulaşmak için milislerini kullanmakta, kamusal alanda vahşi yollara başvurmaktan çekinmemektedir. Maduro'ya yapılan saldırı bu girişimlerin son örneği olmuştur.

Biliyoruz ki karşı devrimcilerin bu kanlı girişiminde canına kast edilen Maduro’nun şahsında Venezuela halkının ve işçi sınıfının onurlu ve eşitlikçi bir yaşam idealidir, bu ideal uğruna gerçekleştirilen toplumsal düzenlemelerdir, toplumun örgütlülüğü ve direngenliğidir. Böyle çirkin saldırıların ne bu ideale, ne Bolivarcı cumhuriyetin kazanımlarına, ne de Venezuela halkının direniş kültürüne ve devrim umuduna gölge düşürmeye gücü yetecektir. Emperyalizm kaybedecek, Latin Amerika halkları kazanacaktır.

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ