TKP: Filistin halkının haklı direnişi kazanacak

Türkiye Komünist Partisi (TKP), İsrail saldırısı sonucu en az 58 Filistinlinin yaşamını yitirmesine ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 'Sorun, dünya kapitalizminin insanlığı düşürdüğü bu içinden çıkılmaz haldir. Gericiler Filistin için ancak sahte göz yaşları dökerek yas tutabilir, oysa sorunun çözümü emperyalizmle, onun işbirlikçileriyle, insanlığı yiyip tüketen bu sistemi ayakta tutan tüm unsurlarla kararlı bir mücadeleden geçmektedir' denildi.

İsrail güçlerinin ABD büyükelçiliğinin açılış törenine karşı yapılan eylemlere saldırısı sonucu en az 58 Filistinli yaşamını yitirdi. Türkiye Komünist Partisi (TKP) "Filistin halkının direnişi kazanacak" başlıklı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Türkiye’de komünistler işgale karşı direnen Filistin halkıyla dayanışmaya ve bu kararlı mücadelenin parçası olmaya devam edecektir. Emperyalizmin kirli hesaplarını halkların birlikte mücadelesi boşa düşürecek, on yıllardır mülteci durumunda olan binlerce Filistinli topraklarına ve Filistin halkı bağımsız devletine kavuşacaktır" denildi.

TKP tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Filistin halkının haklı direnişi kazanacak!

ABD’nin Kudüs’teki büyükelçiliğini resmen açması sırasında yapılan protesto gösterilerine İsrail müdahale ederek, aralarında çocuklar ve yaşlılar da bulunan onlarca Filistinliyi katletmiştir. Böylece İsrail’in Mart ayından beri Filistin halkının Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü yürüyüşe yaptığı ırkçı saldırılar yeni bir boyuta ulaşmıştır.

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını fırsat bilerek ve müttefiklerinden yüz bularak vahşi saldırılarını artıran İsrail yönetiminin küstahça açıklamaları, katliamcı politikaların süreceğini göstermektedir.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararının hiçbir meşruiyeti bulunmamaktadır. Bu karar açıkladığından beri bölgede sayısız saldırı gerçekleştirilmiştir. Bugün Filistin halkının yerinden edilişinin, Nakba’nın yetmişinci yıldönümü iken açılışın planlanan tarihten öne çekilmesi de bütünüyle provokatif olan açılışın bu niteliğinin bir başka boyutudur.

Açılışa temsilcileriyle katılan ülkeler orada bulunarak bu provokasyonun bir parçası olmuşken Avrupa Birliği’nin ılımlılık yönündeki çağrısı tamamen göstermeliktir. Bir yanından kendisini Filistin davasının savunucusu gibi pazarlayıp diğer yandan kendisine ABD’nin stratejik ortağı sıfatını uygun gören, İsrail’le ve ABD’yle bütün askeri, ticari, siyasi ilişkilerini sürdüren ve bu yolla Filistin halkının yoksulluğu ve kayıplarından beslenen AKP hükümetinin açıklamaları ikiyüzlüdür.

Fakat sorun ne tek başına kontrol yeteneğini kaybeden ABD'nin bir dengesiz tarafından yönetilmesi, ne de Filistin halkını sürekli olarak pazarlıklara kurban eden bölgedeki yönetimlerin işbirlikçiliğidir. Sorun bunların tamamıdır. Sorun, dünya kapitalizminin insanlığı düşürdüğü bu içinden çıkılmaz haldir.

Gericiler Filistin için ancak sahte göz yaşları dökerek yas tutabilir, oysa sorunun çözümü emperyalizmle, onun işbirlikçileriyle, insanlığı yiyip tüketen bu sistemi ayakta tutan tüm unsurlarla kararlı bir mücadeleden geçmektedir.

Bir kez daha ilan ediyoruz: Türkiye’de komünistler işgale karşı direnen Filistin halkıyla dayanışmaya ve bu kararlı mücadelenin parçası olmaya devam edecektir. Emperyalizmin kirli hesaplarını halkların birlikte mücadelesi boşa düşürecek, on yıllardır mülteci durumunda olan binlerce Filistinli topraklarına ve Filistin halkı bağımsız devletine kavuşacaktır. Filistin halkının haklı direnişi kazanacaktır.

Türkiye Komünist Partisi