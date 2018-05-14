Yaşamını yitiren Filistinli sayısı 58'e yükseldi

İsrail güçlerinin ABD büyükelçiliğinin açılış törenine karşı yapılan eylemlere saldırısı sonucu en az 58 Filistinli yaşamını yitirdi. ABD'nin İsrail büyükelçiliği resmen açıldı.

ABD'nin Kudüs'e taşınan İsrail büyükelçiliğinin açılış töreni sebebiyle yapılan eylemlere İsrail güçleri saldırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre en az 58 Filistinli hayatını kaybederken, ölenlerden birinin 14 yaşında olduğu açıklandı. Tekerlekli sandalyedeki bir kişinin de hayatını kaybedenler arasında olduğu duyuruldu.

İKİ ÇOCUK VE BİR KADIN DA ÖLENLER ARASINDA

Yaralı sayısının 2700'ü geçtiği kaydediliyor. Yaralıların en az 772'si gerçek mermiyle vuruldu.

Yaşamını yitirenler arasında en az iki çocuk ve bir kadın bulunuyor.

Hastanelerde yer bulunamıyor.

TRUMP'IN KIZI AÇILIŞA KATILACAK

Açılış törenine ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner ile birlikte çok sayıda ABD'li yetkili de katılıyor.

İsrail ordusu 10 farklı noktada yapılan eylemlere 10 binin üzerinde Filistinlinin katıldığını duyurdu.

İsrail'den yapılan sonraki açıklamalarda "12 çatışma noktası olduğu" belirtildi.

FİLİSTİN HÜKÜMETİ: İSRAİL KATLİAM YAPIYOR

AFP'nin haberine göre Filistin hükümeti, İsrail'in katliam yaptığını duyurdu.

Filistin hükümeti açıklamasında "İsrail Gazze'de korkunç bir katliam yapıyor" denildi.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI DA KULLANILIYOR

İsrail ordusu, eylemlere saldırıda insansız hava araçları da kullanıyor.

Eylemcilerin üzerinde uçan İHA'ların, eylemci sivillerin üzerine göz yaşartıcı gaz attıkları görülüyor.

İSRAİL HAVA KUVVETLERİ DE SALDIRDI!

İsrail Hava Kuvvetleri, eylemlerin olduğu bölgede hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, saldırıyı kabul eden açıklamada "5 Hamas hedefinin vurulduğunu" öne sürdü.