ABD'nin Kudüs'teki İsrail büyükelçiliği resmen açıldı

ABD'nin Kudüs'e taşınan İsrail büyükelçiliği resmen açıldı. Eylemlere yapılan saldırıda en az 49 Filistinli yaşamını yitirmişti.

ABD'nin Kudüs'e taşınan İsrail büyükelçiliği, resmi törenin ardından açıldı. Törene 700 kadar misafir katıldı. Törene katılanlar arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner da bulunuyor.

32 ülkeden temsilcinin katıldığı tören sırasında Filistinliler kitlesel eylemler gerçekleştirdi.

İsrail güçlerinin eylemlere yaptığı saldırılarda en az 49 Filistinli direnişçi yaşamını yitirdi.

ABD, büyükelçiliğin resmen açıldığını duyurdu. ABD'nin ardından 3 ülke daha büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacaklarını belirtiyor.

TRUMP VİDEO BAĞLANTISIYLA KATILDI

Donald Trump, törene video bağlantısıyla katıldı.

​Trump konuşmasında büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının kendi kararı olduğunu belirterek, bununla övündü.

ABD Başkanı, büyükelçiliğin planlanandan önce açılmasına da dikkat çekti.

TWİTTER'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden de açıklama yaparak, "İsrail için büyük bir gün" dedi.

Trump, onlarca Filistinlinin katledilirken, büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması sebebiyle İsrail'i tebrik etti.